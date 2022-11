DRAGAN ĐORĐEVIĆ, DIREKTOR SREMSKIH NOVINA: O položaju lokalnih medija

Položaj lokalnih medija u Srbiji je jako loš i on se ništa nije promenio u odnosu na prethodni period, ocenio je u izjavi za Regionalnu informativnu agenciju JUGpress nakon nedavno održane godišnje skupštine Asocijacije lokalnih nezavisnih medija “LocalPress” Dragan Đorđević, direktor Sremskih novina i doskorašnji predsednik upravnog odbora Asocijacije.

Dodao je da je pred nama donošenje seta novih zakona o informisanju.

– Strategija je doneta, ali se ona, na žalost, ne primenjuje u punoj meri i koliko treba. Ono što je važno za našu asocijaciju, za Lokalpres je inovativnost u svim segmentima, počev od izrade projekata do onog što je najvažnije u ovom momentu, da uvodimo mlade ljude u našu asocijaciju u svakom smislu. Dakle i mlade novinare, ljude koji se bave medijima, jer je nova energija potrebna da bi se moglo ići napred – rekao je Đorđević koji je i dosadašnji predsednik Upravnog odbora Lokal presa.

– Mi smo u tom smislu promenili statut i u njega uveli da će jedan od prioriteta Lokalpresa biti rad sa mladim ljudima. Siguran sam da će na taj način naša organizacija ojačati, jer moramo priznati da novi ljudi donose novu snagu i znanja, nove su tehnologije u pitanju, siguran sam da će onio to mnogo bolje raditi od nas – dodao je on.

Na pitanje koliko su važni lokalni mediji za informisanje građana, Đorđević kaže da su “veoma važni”.

– Pogrešno je mišljenje onih koji se zanose time da lokalni mediji nisu bitni i da su dovoljni neki mediji sa nacionalnomm pokrivenošću. Sve ankete koje su sprovođene govore da ljudi imaju vrlo veliko poverenje u lokalne medije, pogotovo kada su krizne situacije, kao što su bile poplave 2014. ili sada kovid. Građani se okreću lokalnim medijima, jer se oni bave lokalnim temama – objašnjava Đorđević.

Dodaje i da “svakog u lokalu interesuje teme koje su od njegovog životnog značaja, a to znači u njegovoj ulici, gradu, selu… Manje ga interesuje ono što je na nekom nacionalnom nivou”.

– Bez lokalnih medija se ne može i to moraju da shvate svi, pogotovo nadležni koji su na neki način zaduženi da potpomognu i kroz projekte sufinansiraju naše medije. Nadam se da će oni to shvatiti i razumeti, jer je to prosto neizostavno – smatra Đorđević.

Na pitanje koliko je se prepoznaje ta važnost lokalnih medija Đorđević kaže da je to “na žalost, od slučaja do slučaja”.

– Postoje lokalne samouprave gde ima mnogo problema, gde lokalni moćnici i rukovodstva ne prepoznaju dovoljno značaj lokalnih medija, tako da nam tu predstoji velika borba da se i tim ljudima na neki način pokaže koliko su lokalni mediji važni. Represalije koje oni sprovode prema lokalnim medijima su kratkog daha. Izbori su kod nas na svake dve godine, to će im se jednom osvetiti i moraju imati drugačiji i bolji odnos prema lokalnim medijima – rekao je Đorđević

Na pitanje kako da lokalni, naročito štampani, mediji prežive u ovim vremenima i konsataciju da je sve prisutnija priča da štampani mediji nemju budućnost , iako je činjenica da su potrebni građanima, Đorđević kaže “Ta priča koja se modernim jezikom kaže „print je mrtav“ apsolutno ne stoji, niti će to tako biti”.

On je dodao da nigde u svetu print nije mrtav i da on postoji i u mnogo razvijenijim kapitalističkim zemljama, gde je razvijenija i onlajn varijanta, ali štampani mediji nisu ugašeni.

– Neki, na žalost, da, ne mogu svi da opstanu, ali do kompletnog gašenja neće doći. Ono što bih ja preporučio svim medijima, prvenstveno štampanim, je borba za samoodrživost. To znači iznalaženje novih izvora finansiranja, nodih finansijskih kanala, ali moramo da priznamo i da smo pomalo zaboravili da se borimo za svoj opstanak, jer u zadnjih 20 godina postoji niz nekih konkursa sa raznoraznih strana gde smo mi navikli da pišemo na određene teme i da se od toga sufinansiramo. Jako je malo medija koji su ostali, a da se bave marketingom, da obezbeđuju reklame… Činjenica je da su lokalna tržišta sužena i smanjena i da ne prepoznaju lokalne medije, ali prosto moramo biti uporni, da se nametnemo kao što je to bilo nekada – poručio je Đorđević.

