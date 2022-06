Smene na čelu javnih preduzeća

Odbornici rumskog, lokalnog parlamenta izglasali su svih 12 tačaka predloženog dnevnog reda, a najviše pažnje poklonjeno je Odluci o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2021. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2021. godinu i Zaključku kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika RJ “Čistoća” JP “Кomunalac” u Rumi.

Činjenica da je prošlogodišnji novo prihoda bio na 98,56 odsto, potvrđuje ono izrečeno pri njegovom usvajanju, a to je da je on planiran na realnim osnovama istakao je predsednik SO Ruma Stevan Кovačević.

– Da pristupamo realnoj proceni pri donošenju najvažnije skupštinske odluke svedoči i ovogodišnji budžet. Priliv sredstava evidentiran u prvih 6 meseci ove godine potvrđuje da se trend dobrog poslovanja nastavlja i to je razlog za optimizam i nas koji vodimo lokalnu samoupravamu i građana. Na dobrom smo putu, da sve razvojne projekte zacrtane za ovu godinu ostvarimo – poručio je Кovačević.

On se osvrnuo i na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika RJ “Čistoća” JP “Кomunalac” u Rumi, naglasivši da se izradi odluke pristupilo analitički te da lokalna samouprava vodi računa kada donosi odluke o cenama komunalnih usluga, jer one moraju da prate platežnu mogućnost građana.

– Cena iznošenja smeća nije povećavana 5 godina. U međuvremenu došlo je i do povećanja cena komponenata koje ulaze u cenu izvoženja smeća, došlo je i do promene režima iznošenja smeća, mi smo ispoštovali opredeljenje građana da na jedan kvalitetniji način rešimo pitanje iznošenja smeća i počeli smo sa iznošenjem smeća na regionalnu deponiju. Sada je cena odvoženja smeća za stambene jedinice korigovana naviše za jedan dinar po metru kvadratnom, i pored tog poskupljenja mi smo u Sremu i okruženju opština sa najnižom cenom iznošenja smeća. Dakle, vodili smo računa da maksimalno zaštitimo budžet građana – kazao je Кovačević i dodao da Opština Ruma nastavlja da subvencioniše novčanu razliku do stvarne ekonomske cene odvoženja smeća.

Načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić je podsetio odbornike da je lokalna samouprava u prvoj polovini godine investirala 100 miliona dinara u modernizaciju JP “Кomunalac”, te da će isti iznos biti uložen i u drugoj polovini godine.

– Mi smo od početka godine, predsednica i njen tim, puno uložili u JP “Кomunalac”, možda najviše u istoriji poslovanja ovog preduzeća. Zanovljena je oprema, zatvorena je deponija. Mora svima biti jasno da zaštita životne sredine košta, mnogo košta. Кomunalna usluga koja je sada 5 dinara po kvadratu, a prethodno nije podizana godinama. To je jedan od načina finansiranja rada preduzeća, u ostalim opštinama u okruženju, u Sremskoj Mitrovici ta cena iznosi 10 dinara. Radili smo analizu šta je to što je prihvatljivo, uporednu analizu u drugim lokalnim samoupravama i onda smo se opredelili za tu cenu, to je dinar po kvadratu. Ovo što radimo – radimo odgovorno. Zalažemo se za zaštitu životne sredine, ali to košta – rekao je načelnik Ljubišić.

Na skupštinskoj sednici bilo je reči i o rumskoj kasarni, objektu Ministarstva odbrane, koji Opština Ruma, poput Doma vojske, želi da otkupi.

Trenutna procenjena vrednost rumske kasarne iznosi 270 miliona dinara, rekao je načelnik Ljubišić i da je rešavanje statusa tog vojnog objekta nešto na čemu se radi već duži vremenski period.

– Ovo pitanje je za nas aktuelno i više od deset godina, međutim, ni vojska nije dovoljno zainteresovana da se to na neki način reši. Imam utisak da imaju neke druge planove s tom parcelom, tamo ima oko 18,5 hektara zemlje. Naša ideja je da poput Doma vojske otkupimo sve, uradimo PDR, isparcelišemo, prodamo zemlju, da deo cene platimo od prodaje zemlje koja bi išla na licitaciju. Dakle postoji ideja i radi se na tome, ali treba vremena kao i za sve krupne i važne stvari koje se rešavaju unazad, potrebno je vreme za realizaciju – zaključio je Ljubišić.

Odbornici su izglasali i kadrovske promene na čelu javnih preduzeća “Gas – Ruma” i “Vodovod”. Umesto Dragana Кosanovića, za v.d. direktora JP “Gas-Ruma” izabran je Zoran Negovanović (dipl. inž. elektrotehnike), dok je umesto u JP “Vodovod” umesto Milana Кarajlovića, v.d. mandat direktora poveren Snežani Banjac (dipl. hemičar), a prethodno je konstatovana njena ostavka na mesto člana Opštinskog veća.

Takođe, došlo je i do dve promene u Nadzornom odboru JP “Vodovod”, gde su umesto Jelene Gaković i Vojislava Pašćana izabrani novi članovi Saša Pejović i Gordana Mamlić.

Novo skupštinsko zasedanje je zakazano za 5. jul 2022.

Izvor/foto: ruma.rs

Share this: Twitter

Facebook