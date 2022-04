NLB Banka i Komercijalna banka postaju jedna banka

Nakon dobijanja svih regulatornih dozvola, kao i registracijom pripajanja u Agenciji za privredne registre, danas je uspešno okončan višemesečni postupak pravnog spajanja NLB Banke i Komercijalne banke, članica NLB Grupe, u jednu banku koja od 30. 4. nastavlja da posluje pod novim imenom – NLB Komercijalna banka.

Postupak statusne promene pripajanja zvanično je pokrenut nakon objave nacrta Ugovora o pripajanju u oktobru 2021. godine. Tada je definisano da se NLB Banka pripoji Komercijalnoj banci koja nastavlja da posluje kao univerzalni pravni sledbenik, na način propisan zakonskim i podzakonskim aktima, kao i opštim aktima društava.

„Ovo je prvi od poslednjih nekoliko koraka u dugom i zahtevnom procesu spajanja NLB banke i Komercijalne banke u NLB Komercijalnu banku. Tokom predstojećih praznika očekuje nas operativno spajanje sistema, za šta svi naši timovi temeljno pripremljeni,“ istakao je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke i dodao da nova NLB Komercijalna banka ostaje posvećena strateškom cilju – jačanju servisa i tržišne liderske pozicije u Srbiji, a NLB Grupa uspostavljanju liderske pozicije u regionu.

Privremena obustava servisa i usluga u finalnom koraku spajanja

Preostale dane prvomajskih praznika iskoristićemo za finalno spajanje baza i sistema, kako bismo klijentima 4. maja spremni poželeli dobrodošlicu u novu NLB Komercijalnu banku.

U ovom periodu naši klijenti moći će neometano da koriste bankomate, obavljaju transakcije karticama na prodajnim mestima kao i putem digitalnih novčanika KomBank i NLB Pay, dok će doći do privremene obustave rada određenih usluga i servisa. Elektronsko i mobilno bankarstvo, za klijente NLB Banke neće biti dostupni u periodu od danas od 17 časova, a za klijente Komercijalne banke od 22 časa, najkasnije do srede 4. maja. U istom periodu neće funkcionisati SMS obaveštenja o potrošnji sredstava prilikom korišćenja kartica. Plaćanje karticama putem interneta za klijente Komercijalne neće biti dostupno od danas od 22 časa, najkasnije do srede, 4. maja, dok će za klijente NLB Banke funkcionisati bez prekida.

Komercijalna i NLB Banka mole sve svoje klijente da se na vreme pripreme za kratkotrajnu obustavu navedenih usluga i servisa, i zahvaljuju im se na razumevanju i podršci da najbolje iz obe banke objedine u novoj banci pravih prilika.

Za sva dodatna pitanja, kljienti mogu da posete veb sajtove www.nlb.rs i www.kombank.com ili nas kontaktiraju na 011/20-18-600 ili kontakt.centar@kombank.com .

Share this: Twitter

Facebook