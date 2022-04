Najava isključenja struje za sredu, 6. april

Za sredu, 6. april najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova:

Slavonska

Alekse Šantića od broja 7 do 29 i od 6 do 24

Petra Кranjčevića broj 15a

Sremska Mitrovica od 12:00 do 12:30 časova

Alekse Šantića od broja 1 do 5 i od 2 do 4

Gajeva brojevi 15f i 15m

Petra Кranjčevića od broja 1 do 33 i od 10 do 46

Sremska Mitrovica od 12:30 do 13:00 časova

Bulevar Кonstantina Velikog od broja 116 do 152

Gajeva od broja 55 do 57

Alekse Šantića broj 31

Milice Stojadinović broj 1

Divoš od 10:00 do 10:30 časova

celo selo

Stara Bingula od 10:00 do 10:30 časova

celo selo

Ležimir od 10:00 do 10:30 časova

celo selo

Šišatovac od 10:00 do 10:30 časova

celo selo

Čalma od 10:00 do 10:30 časova

Planinska od broja 17 do 53, od 14 do 84 i bb

Rezervoar, crpna stanica i bunar za vodosnabdevanje – ul. Planinska bb

9.novembra od broja 13 do 21a

