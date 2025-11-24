  • ponedeljak, 24. novembar 2025.
Pet osoba povređeno u saobraćaju
24. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno pet osoba.

