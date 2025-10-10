Najava isključenja struje za ponedeljak, 13. oktobar

Za ponedeljak, 13. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:00 do 09:00 časova:
Žrtava fašizma od br. 1-5 i 2-28 i b.b.
Stari šor od br. 1-33 i 2-38
Ribarske obale od br. 28-46 i br. 1 i b.b.
Bulevar Konstantina Velikog od br. 2-28
Semafor na raskrsnici Bulevar
Konstantina Velikog – 16. divizije
GRO za potrebe Hidrosrema
Automatski zalivni sistem na kružnoj raskrsnici Bul. K. Velikog
Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar
Konstantina Velikog br. 10
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova
Fruškogorska od br. 171-175 i salaš b.b.
Gradilište “John Deere” – Dimitrija
Davidovića br. 2
Pojačivačka stanica “Visoka” – ul.
Fruškogorska br. 169
Ležimir od 09:00 do 11:00 časova
Planinska od br.1-15 i bb
Vikend naselje Banovac od br.81-219 i 84-206 i bb
Vikend naselje Gaj bb
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Zmaj Ognjenog Vuka od br. 25-37 i 30-48
Mileve Marić od br. 17-25 i 16-24
Toplotna podstanica – ul. Mileve Marić br. 20
Fruškogorska od br. 115-145
O.Š. “Slobodan Bajić Paja” – ul.
Fruškogorska br. 145a
Šišatovačka od br. 21-35 i 28-44
Zmaj Ognjenog Vuka od br. 1-23 i 2-28
Toplotne podstanice – ul. Zmaj Ognjenog Vuka br. 7 i br. 19
Samousluga ul. – Zmaj Ognjenog Vuka br. 14
Šišatovačka od br. 1-19 i 2-26
Toplotna podstanica – ul. Šišatovačka br. 19
Kotlarnica KPD – ul. Šišatovačka b.b.
Fruškogorska od br. 147-169
Toplotna podstanica – ul. Fruškogorska br. 159