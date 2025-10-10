Najava isključenja struje za ponedeljak, 13. oktobar

Za ponedeljak, 13. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 09:00 časova:

Žrtava fašizma od br. 1-5 i 2-28 i b.b.

Stari šor od br. 1-33 i 2-38

Ribarske obale od br. 28-46 i br. 1 i b.b.

Bulevar Konstantina Velikog od br. 2-28

Semafor na raskrsnici Bulevar

Konstantina Velikog – 16. divizije

GRO za potrebe Hidrosrema

Automatski zalivni sistem na kružnoj raskrsnici Bul. K. Velikog

Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar

Konstantina Velikog br. 10

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Fruškogorska od br. 171-175 i salaš b.b.

Gradilište “John Deere” – Dimitrija

Davidovića br. 2

Pojačivačka stanica “Visoka” – ul.

Fruškogorska br. 169

Ležimir od 09:00 do 11:00 časova

Planinska od br.1-15 i bb

Vikend naselje Banovac od br.81-219 i 84-206 i bb

Vikend naselje Gaj bb

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Zmaj Ognjenog Vuka od br. 25-37 i 30-48

Mileve Marić od br. 17-25 i 16-24

Toplotna podstanica – ul. Mileve Marić br. 20

Fruškogorska od br. 115-145

O.Š. “Slobodan Bajić Paja” – ul.

Fruškogorska br. 145a

Šišatovačka od br. 21-35 i 28-44

Zmaj Ognjenog Vuka od br. 1-23 i 2-28

Toplotne podstanice – ul. Zmaj Ognjenog Vuka br. 7 i br. 19

Samousluga ul. – Zmaj Ognjenog Vuka br. 14

Šišatovačka od br. 1-19 i 2-26

Toplotna podstanica – ul. Šišatovačka br. 19

Kotlarnica KPD – ul. Šišatovačka b.b.

Fruškogorska od br. 147-169

Toplotna podstanica – ul. Fruškogorska br. 159

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.