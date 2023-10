Počinje kontrola upotrebe mobilnih telefona u vozilima i kod pešaka na kolovozu

U periodu od 09. do 15. oktobra 2023. godine, u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pod nazivom „Fokus na putu“ (Focus on the Road). Akcija će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenje mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza.

Кorišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vreme vožnje kreće od 4% do 15%, u zavisnosti od vrste vozila.

Policijski službenici saobraćajne policije od početka ove godine sankcionisali su oko 38.000 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje i oko 2.500 pešaka zbog nepropisnog korišćenja telefona ili slušalica.

Ministarstvo unutrašnjnih poslova

