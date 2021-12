JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica: Nastavljamo trend poboljšanja kvaliteta usluga

Godinu na izmaku u sremskomitrovačkom „Vodovodu“ obeležile su redovne, planske aktivnosti, kao i rešavanje svakodnevnih problema koji se javljaju u distribuciji vode. Tokom cele godine radilo se na unapređenju poslovanja i poboljšanja kvaliteta vodosnabdevanja. Najvažniji zadaci su bili zamena dotrajale i oštećene vodovodne mreže i izgradnja nove.

Prema rečima Borislava Babića, v.d.direktora JKP „ Vodovod“ u Ravnju je privedena kraju izgradnja vodovodne mreže, u dužini od 6 km.

-Cevovodi su polagani i u drugim mestima, kako bi voda iz javnog sistema vodosnabdevanja stigla do svih korisnika koji je nisu imali. To je naizgled malo, ali kada se saberu produžeci mreže na više lokacija u zbiru dobijamo od 2 do 3 kilometra novih cevovoda u 2021.godini. Taj trend nastavićemo i sledeće godine kako bi i ona mesta koja nisu u javnom sistemu vodosnabdevanja, to i postala. Bitno je da ih povežemo, da svi meštani dobiju higijenski ispravnu vodu za piće. U tom smislu očekujemo završetak projekata, potom i građevinske dozvole i tada možemo započeti produžetak vodovodne mreže“, najavljuje gospodin Babić.



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ovog leta, u odnosu na nekoliko prethodnih sezona, zabeležena je povećana potrošnja vode. Premašen je uobičajeni prosek i to u znatnom obimu. „Vodovod“ je radio punim kapacitetom i nije bilo zastoja u snabdevanju vodom, niti nekih većih problema. Potrošnja raste i u zimskom periodu, što je posledica razvoja grada i sve većih potreba za vodom. Grad se širi, registruju se novi korisnici, tako da će se i u narednom periodu nastaviti sa izradom novih priključaka.

Kako je u izjavi za medije rekao v.d.direktora Borislav Babić sa korisnicima imamo korektne odnose, bez većih problema.

– Oni svoje probleme mogu da prijave u Korisnički servis na broj 626-200, reklamacije na račun mogu dostaviti u Direkciji preduzeća ili na tel 611-976 ili putem mejl adrese vodovodsm_pr@mts.rs. Sistem je velik, problemi se dešavaju i mi se trudimo da ih što brže i efikasnije rešimo – zaključio je Babić.

