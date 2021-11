Rumljani odlični na Evropskom prvenstvu

Na Evropskom prvenstvu za juniore i kadete održanom i Budvi od 6. do 14. novembra u reprezentaciji Srbije našlo se pet članova rumskog kik bok kluba “Ru-09”.

Miloš Vuković, stariji junior do 71kg, u disciplini lou kik, Nikolina Кasap, starija juniorka do 65 kg, u disciplini ful kontakt, Jovana Кasap, starija juniorka do 60 kg u disciplini lou kik, Ivan Marković mlađi junior u disciplini К1 do 60 kg, kao i trener Vladimir Bogović, kao član stručnog štaba reprezentacije Srbije.

Miloš Vuković je nakon osvajanja Balkanskog prvenstva ove godine u Skoplju ponovo potvrdio kvalitet. U četvrtfinalu je pobedio predstavnika Poljske, zatim u polufinalu predstavnika Turske, da bi u finalu bio poražen od ruskog reprezentativca i tako osvojio srebrnu medalju na Prvenstvu Evrope. Nikolina Кasap je nakon srebrne medalje sa Balkanskog prvenstva dodala svojoj kolekciji i srebro sa Evropskog. Poražena je od predstavnice iz Francuske u finalnoj borbi. Jovana Кasap nije imala sreće u žrebu i u četvrtfinalu je poražena od nove evropske prvakinje iz Poljske. Ivan Marković je u osmini finala poražen od predstavnika Izraela.

Sve u svemu sjajno izdanje rumskih boraca, koji su još jednom na međunarodnoj sceni potvrdili svoj talenat, nagovestivši nove uspehe.

ruma.rs

