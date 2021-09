Raznovrstan program za sve poklonike kulture

Nova sezona “Čaja u 8”, jednog od najomiljenih programa rumskog Кulturnog centra, zvanično je startovala sinoć koncertom električnog gudačkog kvarteta “Dinamica music”.

Ovo je tek početak zanimljive i sadržajne jesenje sezone Кulturnog centra “Brana Crnčević”, čiji će programi biti puni iznenađenja, ističe direktorica ove ustanove Кatarina Filipović.

“Mi, zaposleni u kulturi smo pronašli načine, svako u svom domenu, da ponudimo publici ono što možemo u ovom vremenu korone, a da to bude sjajno. Možda zvuči neskromno, ali zaista će biti tako. Manji programi, u smislu prostora u koji fizički staje manji broj ljudi biće noseći. Oni sada preuzimaju glavnu ulogu, nad onim masovnijim koji u zatvorenom prostoru više nisu mogući. U Rumi je od 25. avgusta 2021. na snazi vanredna situacija i mi ne želimo da kršimo pravila”. izjavila je Кatarina Filipović.

U okviru programa “Čaj u 8”, Rumljani će imati priliku da uživaju u nastupima gitariste Vuka Dragičevića, kamernog ansambla Duo moderato, kao i u drugim renomiranim izvođačima klasične, džez i etno muzike.

“Nismo ipak zapostavili ni pozorišni program, jer će se u našem objektu održati deo 24-og festivala Art trema fest Gradskog pozorišta u Rumi, koji su podržali Opština Ruma i Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Što se tiče redovnog pozorišnog programa, neće ga biti do daljeg, jer ne želimo da se izlažemo riziku, a ne smemo ni zbog Odluke Кriznog štaba o uvođenju vanredne situacije. Znate i sami da su to veoma posećeni programi, na našoj Velikoj sceni, koja prima 700 gledalaca, a u ovom trenutku bi to zaista bilo neozbiljno s naše strane. Čak i sa polovinom popunjenog kapaciteta, razmak između sedišta je suviše mali da bi bio bezbedan. Zato ćemo za vrhunska pozorišna ostvarenja još malo pričekati”, napominje direktorica Filipović i dodaje da će se u КC-u, u najsavremenijoj bioskopskoj sali u Sremu, prikazivati svi veliki blokbasteri.

Delić atmosfere sa koncerta Dinamica music možete pogledati na sajtu Кulturnog centra “Brana Crnčević”.

Share this: Twitter

Facebook