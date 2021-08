Uvedena vanredna situacija u Rumi

Na danas održanoj sednici Štaba za vanredne situacije Opštine Ruma, a na osnovu trenutne epidemiološke situacije vezane za pandemiju korona virusa, ponovo je donet zaključak o uvođenju vanredne situacije na području opštine.

– Zaključno sa današnjim danom imamo 60 pozitivnih pacijenata na kovid 19, a to je ona brojka koja po preporuci i Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice, ali i kriznog štaba na republičkom nivou, zahteva proglašenje vanredne situacije i mi smo to na ovoj sednici upravo učinili – rekao je predsednik Opštine Ruma i komandant kriznog štaba Slađan Mančić i dodao:

– Sve mere koje su propisane u prvom ili drugom talasu ove epideniološke krize su na snazi. Stvar je samo poštovanja tih mera. Na ovoj sednici štaba smo stavili akcenat na to da pojačamo aktivnosti, pre svega, vezane za motivisanje naših građana da se vakcinišu. Jednostavno i dalje imamo mali broj vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika. Ukupno 19.682 naša sugrađanina su vakcinisana i nešto preko 19.000 je revakcinisano. Ako uzmemo u obzir da je gotovo 3.680 ljudi bilo zaraženo kovidom, to je i dalje mali procenat, odnosno ispod 50 procenata naših građana je zaštićeno nekim antitelima, i iz tog razloga smo doneli odluku da pojačamo pomenute aktivnosti. Vakcina je ta koja jedina može da ublaži ili uspori širenje ovog virusa. Sa druge strane, sve one mere koje su na snazi, a tiču se rada kako javnih službi, tako i privatnih službi moraju se kontrolisati rigoroznije – istakao je Mančić.

Od danas je obavezno, kao što je to bilo i u prethodnom periodu, nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, držanje distance od dva metra, rad u određenim objektima sa 50 odsto kapaciteta, na primer kada su u pitanju sportski tereni – dozvoljeno je prisustvo publike uz poštovanje mera gde ne može da se popuni više od 50 odsto kapaciteta ako je sportski teren na otvorenom. U zatvorenim prostorima 30 odsto kapaciteta ne sme da bude popunjeno.

– Što se tiče svih drugih delatnosti, trgovinskih radnji, marketa, velikih, malih, apsolutno su jasne mere i o držanju distance i o nošenju maski, broju ljudi koji mogu da budu u prostoru. Naložili smo našoj inspekcijskoj službi da od danas počne kontrolu tih mera. Verovatno se većina nas u prethodnom periodu po ukidanju vanredne situacije i opustila, ali moramo uzeti u obzir ovaj letnji period koji je iza nas, mnogo je ljudi putovalo, bilo na godišnjim odmorima, mnogo je manifestacija bilo i u našem gradu i u susednim gradovima i to je doprinelo da imamo u ovom momentu blagi porast zaraženih i nepovoljnu epidemiolišku situaciju na teritoriji naše opštine – rekao je Mančić.

Kada je reč o početku školske godine, ističe on, Opština Ruma će biti na raspolaganju svim obrazovnim ustanovama, kako bi se nastava odvijala što bezbednije. Za sada, smatra, neće biti problema po tom pitanju.

Takođe, sve masovnije manifestacije koje su planirane na teritoriji opštine, moraće da dobiju odobrenje Štaba, a održavanje predstojećeg rumskog vašara još će biti razmotreno.