Prvi model nastave od 1. septembra na teritoriji APV

Sve škole – koje imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine – započinju nastavni rad u novoj školskoj godini s prvim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada, koji podrazumeva neposrednu nastavu u školi za sve učenike.

U okviru prvog modela, nastava se organizuje regularno, časovi traju 45 minuta i odeljenja se ne dele na grupe. Učenici treba da nose zaštitnu masku dok razgovaraju, ili odgovaraju, a nastavnici koji su vakcinisani neće nositi maske osim kada su na udaljenosti od đaka manjoj od 1,5 metara. Preporuka je da svako odeljenje ima svoju učionicu, bez promena učionica.

Epidemiološku situaciju u školama kontinuirano će sagledavati Tim za škole, koji čine predstavnici zavoda za javno zdravlje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva zdravlja. Zadatak tog tima jeste da u narednom periodu prati i koordiniše primenu preventivnih mera u radu škola i da na nedeljnom nivou razmatra situaciju u svakoj pojedinačnoj lokalnoj samoupravi, te da donosi odluku koji model nastave može da se primenjuje.

Ukoliko dođe do promene modela, škole će o tome obavestiti roditelje do petka do 12 časova.