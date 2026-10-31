Soletova kuhinja koja deli znanje: Samo srcem može dobro da se kuva

„Prasetina ispod sača – hrskava korica, sočno meso i krompir koji upija sve sokove! Kad se vatra, dobar sač i kvalitetno meso spoje, zna se šta sledi! Koliko vas bi ovo pojelo do poslednjeg zalogaja?“. Ovo je opis poslednje objave na instagram profilu @soletovakuhinja, relativno mladog instagram profila iz kog stoje mladi kuvar iz Šašinaca Todor Maksimović i njegovi saradnici. To je kuvar koji kaže da kuva sa strašću, a recepte deli od početka do kraja bez zadrške. To je, kako kaže, odlika mlađih generacija koje su otvorenije i znanje ne čuvaju samo za sebe.

Instagram profil i YouTube kanal koji postoje svega nekoliko meseci otkrili su mladog uspešnog kuvara iz Šašinaca koji se umesto u klasičnom ugostiteljstvu obreo u kulinarstvu i tu i ostao. Iako je savladao sve, drži se tradicionalne kuhinje upakovane na moderniji način.

-Kod mene nema tajni, na mojim kanalima na društvenim mrežama otkrivam recepte od početka do kraja. Video klipovi su sa minimalno editovanja, uglavnom iz komada i bez nameštanja, bez nekih tajnih sastojaka. Kako je tako je. Ako gledaoci prate uputstva i njihovo jelo će da bude ukusno. Ne čuvam znanje za sebe. Ja sam prošao kroz sve, morao sam da se mučim i da kradem zanat od poznatih i manje poznatih kuvara. Baš zato sada sve hoću da podelim sa drugima. To je možda i odlika naše mlađe generacije, da smo daleko otvoreniji po tom pitanju, kaže dvadesetsedmogodišnji kuvar Todor Maksimović Sole.

Završio je ugostiteljski smer u Ekonomskoj školi „9.maj“ u Sremskoj Mitrovici. Iako je krenuo da se školuje za konobara, nakon prvog ulaska u kuhinju, rešio je da tu i ostane. Šestogodišnje iskustvo u Sloveniji naučilo ga je svemu, uključujući i mesarskom zanatu. Tako je spojio sve bitno za dobro jelo i sveopšti utisak – kuvarstvo, mesarstvo i ugostiteljstvo. Sa željom da pokrene svoj posao vratio se u Šašince. Iako radi kao kuvar u poznatom rumskom restoranu, njegova kuhinja u selu je mesto gde nastaju jela i vrhunski video snimci ravni onima koje pripremaju poznati svetski i belosvetski kuvari. U njegovom slučaju tradicija ima prioritet.

-Imao sam čast da radim sa vrhunskim višedecenijskim kuvarima, što bi se reklo starim kajlama. Hvatao sam fore, tehnike rada. U Sloveniji sam imao veliko iskustvo, meni se menjao sezonski, pripremala se hrana od egzotičnih životinja. Ipak sam se vratio želeći da pokrenem sopstveni biznis i tradicionalnu kuhinju. Spojio sam tradicionalnu starinsku kuhinju sa modernom prezentacijom i serviranjem, ukus ostaje starinski, ali je servis na moderan način, pa to kod ljudi, posebno starijih, budi nostalgiju. Da budemo jasni, naš narod sa čitavog Balkana kada dođe u restoran hoće da se najede, objašnjava kuvar Sole.

Tako smo ga i mi zatekli u momentu dok je u svojoj kuhinji u Šašincima spremao prasetinu ispod sača i pogaču sa čvarcima, takođe ispod sača. A ono što se ne vidi, nekad na televiziji, danas na mrežama, kao da se nije desilo. Hranu sprema sa kolegom Rankom Zarićem, a sve beleži, montira i plasira na mreže Vladan Šuman.

-Suština naše saradnje je da esenciju kuvanja prenesemo, modernizujemo i damo neki drugi pečat. Mi znamo da radimo široko rasprostranjenu kuhinju, da smislimo neko novo jelo, ali čuvamo tradiciju, da ne bi nestala. Zato tradicionalno spajamo sa nekim novim detaljima posebno kod serviranja. Imamo zajedničku snažnu strast ka kuvanju, ka učenju, ka prenošenju znanja između sebe, otvoreni smo za novo, ali ukus Srema ostaje, kaže Ranko Zarić, kolega kuvar.

-Naš profil je prilično mlad, postoji svega par meseci. Gradimo ga polako bez sponzorstva, publiku skupljamo na organski način. To je sporiji ali daleko stabilniji put. Naši videi na instagramu od 900 pratilaca u proseku ostvaruju 15.000 pregleda što je izuzetan uspeh. Neki klipovi imaju više desetina, čak i preko 100.000 pregleda, kaže Vladan Šuman.

U celom procesu aktivan je i deda Diko Maksimović, koji kao predstavnik, uslovno rečeno starije generacije, može da oceni koliko je Sole zadržao ukus Srema.

-Ja sam u ovom procesu antlogor, pomoćnik, igrač po celom terenu za sve pozicije, tu sam da pripomognem, a najviše da popijem. Šalu na stranu, kako i sam od svoje 16. godine pripremam tradicionalna jela, mogu da kažem da momci dobro čuvaju tradicionalni ukus Srema, kaže deda Diko, dok je otac Zoran tu da sa svojim talentom za pevanje pravi atmosferu.

I dok u restoranu radi kao timski igrač, kada treba za kratko vreme pripremiti mnogo jela, u Soletovoj kuhinji ima se vremena da se tradicionalna jela pripremaju natenane, uz pesmu, druženje, dobru energiju, pa su time i jela ukusnija.

-Ja kuvam sa strašću, punim srcem i punim srcem to znanje delim svima koji to hoće da vide. U to sam se upustio videći da gosti često traže da im ja kuvam. Ne držim se striktno svega, svako moje recepte može da prilagodi sebi. Soletova kuhinja se tek razvija i nisam i pomišljao koje će vidike da mi otvori, zaključuje Todor Maksimović Sole.

Jela iz Srema koje stavlja na prvo mesto su bećarac, pileći paprikaš sa rezancima, ali ipak na širem planu ovih prostora na pijedestal stavlja sarmu. Jelo sa kojim se nepogrešivo izlazi pred svakog gosta i naša zemlja predstavlja svakom strancu koji doće u Srbiju, izričit je ovaj mladi kuvar iz Šašinaca. Suština je u jednostavnosti, hrani kakvu su spremale naše bake, koja je zdrava i kako bi se moderno reklo-organska.

S.B.

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