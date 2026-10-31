Apel vatrogasaca: Oprez tokom grejne sezone

Dolaskom hladnijih dana i početkom grejne sezone, pitanje bezbednosti u domaćinstvima ponovo dobija na značaju. Iako je zagrevanje stambenih prostorija deo svakodnevice tokom jesenjih i zimskih meseci, ovaj period donosi i dodatne rizike, zbog kojih je neophodan veći stepen opreza.

Tim povodom, iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Sremskoj Mitrovici upućen je apel građanima, a o najčešćim opasnostima i postupanju u slučaju požara govorio je komandant Živoslav Ivković.

-U periodu od početka pa do kraja grejne sezone povećan je broj požara na građevinskim objektima, najčešći razlog su neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsto gorivo, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći, preopterećenje instalacija, kao i kvarovi na elektro-uređajima. Apelujemo na sve građane da se maksimalno ponašaju prema sebi, svojim porodicama i komšija, provere ispravnost dimnjaka, peći i ostalih uređaja. Opasno je vršiti čišćenje dimnjaka spaljivanjem, taj požar se može proširiti na ceo objekat i one u blizini. Takođe, pepeo ne treba odlagati u plastične kante i kontejnere. U slučaju da neko primeti požar, neophodno je da obavesti vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i da prate uputstva koja će dobiti. Ukoliko mogu na bezbedan način da ugase nastali požar, to treba i da urade, u suprotnom da obaveste ukućane i ljude u blizini da bezbedno napuste taj objekat – rekao je komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Sremskoj Mitrovici.

Komandant Ivković je dodao da su najčešći požari na dimnjacima, koji se uglavnom lokalizuju na površini gde su i nastali, ali postoje i slučajevi da se prošire, naročito kod starijih osoba, gde nema betonske tavanice i postoji dosta gorivog materijala, pa se prošire na stambeni objekat.

Predstojeći meseci predstavljaju period pojačanog angažovanja vatrogasno-spasilačkih službi, ali i vreme kada odgovornost samih građana ima poseban značaj. Cilj upućenog apela jeste da se skrene pažnja na važnost prevencije, kako bi se rizici tokom grejne sezone sveli na najmanju moguću meru.

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