Neda Gligić režira i glumi u monodrami “Pohvala ludosti” – premijera predstave 31. oktobra, u Šidu

Posle više od dve decenije posvećenosti pozorišnoj umetnosti, Neda Gligić, grafička dizajnerka, umetnica i aktivna članica u Amaterskom pozorištu „Branislav Nušić“ Šid, pred publiku izlazi sa novom predstavom – monodramom „Pohvala ludosti“, prema delu Erazma Roterdamskog, koju je režirala i u kojoj i sama igra.

– Svoj život volim onakav kakav jeste, od početka do kraja, bez želje da bilo šta menjam. U svakom iskustvu pronalazim smisao, u prošlosti temelje na kojima sam izgradila sebe, a u umetnosti prostor u kojem se neprestano otkrivaju nove mogućnosti. Ne bih ništa menjala. Svaki trenutak nije tu tek onako, bez ikakvog smisla. Sve postoji sa određenim razlogom, pa tako i deo mog života koji je prethodio čini veliki i značajan deo mene. Ako se osvrnem unatrag, prvo što osetim jeste toplina u srcu. Lepota svih tih dana i događaja duboko je u meni, kao čvrst temelj nad kojim se gradi za mene najlepša kuća – moj život, moje Ja. Duboki koreni umetnosti i kulture su započeli tada da se šire i danas mogu mirno da se naslonim na drvo koje je izraslo i raste sve više zajedno sa svojim plodovima. Sve zajedno, i prošlost i sadašnji trenutak, čine jednu celinu – priča Neda.

LJubav prema umetnosti, kako ističe, predstavlja važan deo njenog identiteta, a pozorište mesto kojem se posvetila i u kojem je godinama razvijala svoj talenat. Pozorište je za nju neopisiva magija, transformator i prošlosti i sadašnjosti i budućnosti.

-Tu se sve nauči, ne samo gluma već i komunikacija sa sobom, prvenstveno, pa onda sa publikom, medijima, značajnim ljudima, čak i komunikacija sa prostorom oko sebe. Da biste mogli da iznesete ulogu i znali kako i koliko da naglasite određene delove, kao i koliko tihi da budete, morate da osetite prostor. Prvo što uradim kada stignem u neki drugi grad jeste da odem na scenu, sednem i osetim dubinu sale. Sve to čini nešto bez čega danas nikako ne mogu – kaže ova umetnica iz Šida.

Ovoga puta pred Nedu je postavljen drugačiji zadatak. Monodrama „Pohvala ludosti“ osvojila ju je već prvom rečenicom, a čitanje dela pokrenulo je slike i ideje koje su postepeno dobijale scenski oblik. Njeno iskustvo u dizajnu i multimediji, kao i znanja stečena u umetničkoj školi, pomogli su joj da zamisli celinu predstave i osmisli detalje koji doprinose njenom izrazu. Iako se publika najčešće susreće sa završnim rezultatom rada, iza svake predstave stoje brojne odluke, traženje prave mere i usklađivanje govora, muzike i scenskog izraza. Neda se režijom bavila i ranije, počevši od dečjih predstava za koje je pisala priče, ali rad na monodrami doneo joj je poseban izazov, jer je istovremeno morala da oblikuje predstavu i da u njoj glumi.

– Monodrama „Pohvala ludosti“ osvojila me je već prvom rečenicom i rekla sam sebi: to je to. Čitajući dalje, sve me je više osvajala i krenule su slike u mojoj glavi. Kada posmatram sliku sa jedne strane, mogu da znam kako ona izgleda i sa bilo koje druge strane koju ne vidim, zahvaljujući zakonitostima koje učimo u umetničkoj školi. To znanje mi pomaže prilikom režiranja svakog detalja, a kada u sve uključim svoju struku, dizajn i multimediju, stvari postaju jasnije. Veliki je izazov istovremeno glumiti i režirati. Morate pronaći meru da glumački ton teče podjednako snažno, bez prelaska u jednoličnost, da se sve što publika vidi uklapa u izgovoreno i da muziku uskladite sa istim tim tonom. Nije lako, ali je zadovoljstvo stvaranja neizmerno – objašnjava Neda.

Delo Erazma Roterdamskog, koje kroz satiru i ironiju otvara pitanja ljudskih slabosti i društvenih protivrečnosti, Neda je doživela kao priliku da publici približi teme koje su aktuelne i danas. U njenom tumačenju, najvažnije poruke nisu uvek izgovorene direktno. One se kriju između redova, u svakodnevnim situacijama koje ljudi često ne prepoznaju ili ne žele da sagledaju. Ludost, kako je Neda vidi, može postati zaklon iza kojeg čovek gubi sposobnost da realno proceni sebe, sopstvene postupke i odnos prema drugima. Kaže da upravo zato ova monodrama za nju nije samo umetnički zadatak već i povod da se publika zamisli nad sopstvenim izborima i dodaje:

– Najvažnija poruka ovog dela skrivena je između redova, kao i mnoge životne poruke koje nam prolaze pred nosom, a mi ih ne primećujemo. Ne primećujemo ih jer „Ludost“ tako fino i neprimetno ume da nas sakrije iza svoje senke, pa ne vidimo svoje oči, svoju sliku… Mislimo da smo u pravu i onda kada nismo, da smo veliki i onda kada smo mali. Postanemo mali onda kada treba da budemo veliki, kažemo ono što ne mislimo i povredimo druge kada mislimo da su oni povredili nas. To su zamke u koje smo se sami upecali.

Premijera monodrame „Pohvala ludosti“ zakazana je za 31. oktobar u Šidu, u sali Kulturno obrazovnog centa. Ovo izvođenje ima i posebnu humanitarnu dimenziju, jer će publika umesto uobičajene cene ulaznice moći da ostavi dobrovoljni prilog za pomoć dečaku Urošu Joviću. Za Nedu je to prilika da se umetnost poveže sa konkretnim dobrim delom i da pozorišna scena postane mesto solidarnosti. Umetnički uspeh i priznanja jesu važni, ali ona smatra da postoje trenuci u kojima je najvažnije ono što možemo da učinimo za drugog čoveka, jer kako ističe:

-Podariti nekome mogućnost za bolji život je važnije od svake nagrade!

S. Mihajlović

Foto: privatna arhiva

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