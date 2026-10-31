U Vrdniku održani jubilarni 25. Susreti enigmata Srbije

U hotelu „Termal“ u Vrdniku održani su jubilarni 25. Susreti enigmata Srbije od 16. do 18. oktobra u organizaciji Enigmatskog saveza Srbije a uz pomoć Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“.

Učestvovalo je 48 enigmata i enigmatkinja iz Srbije, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) i Hrvatske. U trodnevnom druženju realizovan je program koji je obuhvatio takmičenja u sastavljanju anagrama, rešavanju zagonetaka, rešavanju rebusa u parovima i preko mobilnih telefona i misaonice. Održana je godišnja Skupština Enigmatskog saveza Srbije posle koje su uručene jubilarne zahvalnice i povelje. Enigmati Slavko Bovan (Kikinda) i Sreten Perić (Loznica) su posebno pohvaljeni za učešće na svih 25 susreta. Predstavljeno je deset novih enigmatskih publikacija i knjiga među kojima se ističu: „ZMAJ Jovine zagonetke“ (autori Jovan Vuković i Dinko Knežević), „Jezički spomenar“ (autorka Gordana Jovanović Šarić), „Zagonetke iz vesnika“ (autor Miroslav Lazarević), „Leksikon srpskih likovnih priznanja“ (autor Ratko Stojković), „Rečnik palindroma“ i „Palindromi u enigmatici“ (autori Marjan Radaković i Veroljub Babić). Učesnici su dobili prigodne majice.

Najuspešniji učesnik 7. Otvorenog prvenstva Srbije u sastavljanju zagonetaka je Nebojša Dragomirović (Banja Luka) ispred Zorana Radisavljevića (Novi Sad), Dragiše Cetića (Gacko) i Slavka Bovana (Kikinda). Najuspešniji takmičar 25. Susreta enigmata Srbije je Zoran Radisavljević (Novi Sad) a najuspešniji klub je Enigmatski klub „Kikinda“.

Prvak Srbije u sastavljanju anagrama je Rade Goljović (Beograd) ispred Zorana Radisavljevića, Dragiše Cetića i Radoslava Jovanovića (Smederevo).

Prvak Srbije u rešavanju zagonetaka je Branislav Nikić (Požarevac), a zatim slede Rade Goljović, Slavko Bovan, Zoran Radisavljević, Miloš Karna (Beograd) itd.

U rešavanju rebusa u parovima pobedili su Ilija Ozdanovac (Privlaka, Hrvatska) i Nebojša Dragomirović.

Svi pobednici i najbolji učesnici su dobili pehare a po tri prvoplasi-rana takmičara i medalje na svečanom zatvaranju Susreta.

Održan je i šahovski turnir šestorice enigmata – šahista. Pobedio je Nenad Savić (Beograd) a slede Rade Goljović, Zoran Radisavljević, Vladimir Šarić (Šimanovci), Dragan Đermanović (Koceljeva) i Milan Žarkovački (Novi Sad).

Učesnici Susreta su posetili manastir Ravanicu gde im je iguman Lazar ispričao istorijat ove značajne svetinje.

Ova manifestacija koju jednom godišnje organizuje Enigmatski savez Srbije, čije je sedište već pet godina u Kulturnom centru Pećinci, zaslu-žuje priznanje šire zajednice jer neguje stvaralaštvo u takozvanoj desetoj umetnosti Enigmatici i neguje tradiciju okupljanja enigmata Srbije i regiona.

V. Šarić

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