Podrška studentima kroz opštinske stipendije

Ukupno 69 studenata sa teritorije opštine Inđija potpisalo je ugovore o stipendiranju za školsku 2025/2026. godinu, čime im je obezbeđena finansijska podrška tokom studiranja.
Pravo na stipendiju u mesečnom iznosu od 20.000 dinara ostvarili su studenti koji pohađaju akademske studije na državnim univerzitetima i imaju prosečnu ocenu veću od 8,5.
Ugovore sa studentima, u ime lokalne samouprave, potpisao je Borislav Naić, pomoćnik predsednika opštine Inđija.
Stipendiranjem uspešnih studenata lokalna samouprava pruža podršku njihovom obrazovanju i usavršavanju, kao i podsticaj za postizanje dobrih akademskih rezultata.
M.S.