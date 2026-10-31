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Podrška studentima kroz opštinske stipendije
Hronika | Inđija | Vesti
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Podrška studentima kroz opštinske stipendije

31. oktobar 2026. godine

Ukupno 69 studenata sa teritorije opštine Inđija potpisalo je ugovore o stipendiranju za školsku 2025/2026. godinu, čime im je obezbeđena finansijska podrška tokom studiranja.

Pravo na stipendiju u mesečnom iznosu od 20.000 dinara ostvarili su studenti koji pohađaju akademske studije na državnim univerzitetima i imaju prosečnu ocenu veću od 8,5.

Ugovore sa studentima, u ime lokalne samouprave, potpisao je Borislav Naić, pomoćnik predsednika opštine Inđija.

Stipendiranjem uspešnih studenata lokalna samouprava pruža podršku njihovom obrazovanju i usavršavanju, kao i podsticaj za postizanje dobrih akademskih rezultata. 

M.S.

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