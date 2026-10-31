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Javni poziv za poljoprivrednike: Osam miliona dinara za premije osiguranja
Vesti | Poljoprivreda
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Javni poziv za poljoprivrednike: Osam miliona dinara za premije osiguranja

31. oktobar 2026. godine

Opština Inđija raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2026. godini. Za ovu meru podrške iz opštinskog budžeta izdvojeno je ukupno 8,1 milion dinara, a cilj je da se poljoprivrednim proizvođačima olakša osiguranje proizvodnje i umanje rizici od mogućih šteta.

Podsticajna sredstva su bespovratna i dodeljuju se u visini do 50 odsto prihvatljivih troškova osiguranja, bez PDV-a. Maksimalan iznos podsticaja po korisniku iznosi 100.000 dinara.

Javnim pozivom utvrđeni su uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na podršku, kao i način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija. Detaljnije informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja zainteresovani poljoprivrednici mogu da pronađu u tekstu javnog poziva Opštine Inđija. 

M.S.

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