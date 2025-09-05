  • petak, 5. septembar 2025.
Dve osobe povređene u saobraćaju
5. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Povređene su dve osobe.

