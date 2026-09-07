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Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
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Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći

7. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga, evidentirane su četiri saobraćajne nezgode.

U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove, život je izgubila jedna osoba.

Izvor: MUP

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