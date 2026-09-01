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Najava isključenja struje za sredu, 2. septembar
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Najava isključenja struje za sredu, 2. septembar

1. septembar 2026. godine

Za sredu, 2. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Bešenovački Prnjavor od 09:00 do 11:00 časova

Kneza Lazara,
Vase Čubrilovića,
Irinejeva,
Miroslava Antića,
Miloša Crnjanskog,
Batutova nova
Poslovni prostor – ul. Kralja A.
Karađorđevića br. 68
Benzinska pumpa “Mačva ekspres” – ul. Palanka br. 53-55
Višnjevačka od br. 1-27 i 2-20 i b.b.
1.novembra od br. 40-42
Slobodana Maletića od br. 2-6
Rumski drum br. 1 i b.b.
Nikole Tesle od br. 1-17 i 2-18
Prote Milutinovića od br. 1-11 i 2-10
Benzinska pumpa br. 2 NIS – ul. Marka Aurelija b.b.
Benzinska pumpa “Naftahem petrol” – Ul. Marka Aurelija b.b.
“Joneks”, ”Vreko”, ”Hidroterma”, ”Vudvorld” – Ul. Marka Aurelija

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

A. Čarnojevića br. 21 i br. 23
“Keramika Jovanović” – Ul. A. Čarnojevića br. 23
Ratarska br. 22b
Palanka od br. 2-34 i br. 1
Kuzminska od br. 81-101 i 82-122
Batutova nova od br. 1-35 i 2-40
Petra Preradovića od br. 1-39 i 2-32
A. Čarnojevića od br. 1-3 i 11–59 i 42-46 i b.b.
Pekara “Apela” – A. Čarnojevića br. 53
Matoševa od br. 1-21 i 2-14
Ratarska br. 2
Stari šor br. 137
Benzinska pumpa NIS – Kameniti most –
A. Čarnojevića b.b.
“Euro Kar” – Ul. A. Čarnojevića br. 27
2.zdravstvena stanica – Ul. Petra
Preradovića br. 2

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