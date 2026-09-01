Najava isključenja struje za sredu, 2. septembar

Za sredu, 2. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Bešenovački Prnjavor od 09:00 do 11:00 časova

Kneza Lazara,

Vase Čubrilovića,

Irinejeva,

Miroslava Antića,

Miloša Crnjanskog,

Batutova nova

Poslovni prostor – ul. Kralja A.

Karađorđevića br. 68

Benzinska pumpa “Mačva ekspres” – ul. Palanka br. 53-55

Višnjevačka od br. 1-27 i 2-20 i b.b.

1.novembra od br. 40-42

Slobodana Maletića od br. 2-6

Rumski drum br. 1 i b.b.

Nikole Tesle od br. 1-17 i 2-18

Prote Milutinovića od br. 1-11 i 2-10

Benzinska pumpa br. 2 NIS – ul. Marka Aurelija b.b.

Benzinska pumpa “Naftahem petrol” – Ul. Marka Aurelija b.b.

“Joneks”, ”Vreko”, ”Hidroterma”, ”Vudvorld” – Ul. Marka Aurelija

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

A. Čarnojevića br. 21 i br. 23

“Keramika Jovanović” – Ul. A. Čarnojevića br. 23

Ratarska br. 22b

Palanka od br. 2-34 i br. 1

Kuzminska od br. 81-101 i 82-122

Batutova nova od br. 1-35 i 2-40

Petra Preradovića od br. 1-39 i 2-32

A. Čarnojevića od br. 1-3 i 11–59 i 42-46 i b.b.

Pekara “Apela” – A. Čarnojevića br. 53

Matoševa od br. 1-21 i 2-14

Ratarska br. 2

Stari šor br. 137

Benzinska pumpa NIS – Kameniti most –

A. Čarnojevića b.b.

“Euro Kar” – Ul. A. Čarnojevića br. 27

2.zdravstvena stanica – Ul. Petra

Preradovića br. 2

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