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Apel za racionalno korišćenje struje i vode tokom visokih temperatura
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Apel za racionalno korišćenje struje i vode tokom visokih temperatura

4. avgust 2026. godine

Republički štab za vanredne situacije održao je na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta, sednicu na kojoj su razmatrane aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa.

Na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar unutrašnjih poslova i komandant Republičkog štaba Ivica Dačić, posebna pažnja posvećena je mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećan rizik od požara na otvorenom usled visokih temperatura.

Članovi Štaba upoznati su sa do sada preduzetim aktivnostima nadležnih institucija, kao i sa daljim merama koje je neophodno sprovesti.

U skladu sa zaključcima sa sednice od 30. jula, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova organizovaće, od 4. avgusta, svakodnevne sastanke operativnih štabova za koordinaciju aktivnosti u slučaju toplotnog talasa, suše, nedostatka vode za piće i požara na otvorenom.

Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.

Na sednici su doneti zaključci koji se odnose na nastavak praćenja stanja na teritoriji AP Vojvodine, odgovarajuće preporuke organima AP Vojvodine, a još jednom je naloženo angažovanje svih raspoloživih materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta svih subjekata koji mogu doprineti ublažavanju posledica, kao i pojačan nadzor nad stanjem vodotokova i površinskih voda.

Ovo se naročito odnosi na pojačano učešće „Srbijavodeˮ d.o.o. i Republičke direkcije za robne rezerve.

Republički štab za vanredne situacije nastaviće da prati razvoj situacije i, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, preduzima sve neophodne mere radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja kritične infrastrukture i ublažavanja posledica nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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