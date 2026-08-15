Tri večeri muzike za sve generacije

Inđija će od 21. do 23. avgusta ponovo biti mesto dobrog provoda i vrhunske muzike. Na Trgu kod Pošte, u samom centru grada, biće održan “Scena fest 26“, tradicionalna muzička manifestacija u organizaciji Kulturnog centra Inđija i Opštine Inđija, koja će i ove godine okupiti brojne ljubitelje domaće muzičke scene.

Festival počinje 21. avgusta, kada će publiku od 20:30 časova zagrejati jedna od najpopularnijih mladih izvođačica Breskvica, dok će od 22:30 časova nastupiti proslavljeni pop pevač Peđa Jovanović.

Druge festivalske večeri, 22. avgusta, od 21 čas na binu će izaći Saša Kovačević, čiji hitovi godinama osvajaju publiku širom regiona.

Završno veče, 23. avgusta, otvoriće od 20 časova jedinstveni muzički spektakl “Sevdah opera“, u izvođenju Ljubiše Vraneša i Dragova Babića, a potom će od 21 čas koncert održati jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvezda Marija Šerifović.

Očekuje se da će i ovogodišnji “Scena fest“ okupiti veliki broj posetilaca iz Inđije i okolnih gradova, koji će tokom tri avgustovske večeri uživati u raznovrsnom muzičkom programu i dobroj atmosferi na otvorenom. Festival je već godinama jedan od najposećenijih letnjih događaja u opštini, a ovogodišnji program najavljuje još jedno nezaboravno muzičko druženje.

M.S.

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