Kako najbolje iskoristiti ugao dnevne sobe koji najčešće ostaje prazan

Ugao dnevne sobe je često prostor koji je najizazovniji za uređenje. U njega se obično ne postavlja ništa osim možda biljke ili prazne police. Ipak, uz nekoliko jednostavnih pravila, ovaj deo prostorije može postati funkcionalan kutak za sedenje. U nastavku sledi kada i kako ugao iskoristiti, kako ga izmeriti pre kupovine nameštaja, a kada je bolje ostaviti ga praznim.

Kada ugao dnevne sobe treba koristiti za sedenje

Jedan od najboljih načina da iskoristite ugao je da ga pretvorite u kutak za sedenje. Ipak, da biste ste ga iskoristili na taj način, ugao mora da ispunjava nekoliko uslova.

Prvi uslov je dovoljno prostora. Imajte na umu da je za jednu fotelju potrebno je oko 90×90 cm slobodne horizontalne površine, dok za ugaonu garnituru treba računati oko 200×200 cm. Postoje i manji modeli od 200×165 cm.

Drugo jako bitno kod postavljanja je da ugaoni nameštaj za sedenje treba da bude van glavnog pravca kretanja kroz sobu – ako se kroz njega ne prolazi da bi se stiglo do vrata ili druge prostorije, idealan je za mirniju zonu sedenja.

Takođe, u uglu sobe ne bi trebalo da se nalaze prepreke poput radijatora, prozora, balkonskih vrata, utičnica.

Na kraju, ugao dnevne sobe se može koristiti za sedenje, ukoliko takav raspored neće blokirati glavni izvor prirodnog svetla.

Kako izmeriti prostor pre postavljanja nameštaja u ugao

Pre kupovine nameštaja, prostor treba izmeriti i to što preciznije. Naš savet je i da fizički označite mesto koje će planirani nameštaj da zauzme pomoću papira ili trake, kako bi se unapred videlo da li takav raspored zaista funkcioniše.

Prvo što treba izmeriti je dužina oba zida koji formiraju ugao, jer ta dva merenja određuju maksimalnu širinu i dubinu nameštaja koji može da stane.

Širina garniture ne bi trebalo da prelazi dve trećine dužine zida uz koji se postavlja, barem kada je reč o dužoj strani. Ukoliko bi zauzela više od ovoga, prostor može delovati zagušeno.

Ukoliko nemate dovoljno prostora, alternativa garnituri su dve manje fotelje. Bitno je da budu okrenute jedna prema drugoj, tako da prate ugao sobe.

Drugo, izmerite dubinu. Ukupnu dubinu računajte kao dubinu nameštaja plus razmak od zida. U manjim stanovima je uobičajeno da nameštaj bude izmaknut barem 10 cm od zida, a ukoliko imate mesta, bilo bi dobro da to bude i više jer prostor na taj način deluje manje zagušeno.

Treće, računajte da će vam biti potrebno barem 60 cm za glavni prolaz, a bilo bi idealno da to iznosi 90 cm.

Izmerite i visinu parapeta prozora, ukoliko se prozor nalazi u uglu sobe. Zatim proverite i visinu naslona ugaonog nameštaja. Standardne visine naslona se kreću od 75 do 100 cm.

Kako organizovati ostatak dnevne sobe oko ugaonog elementa

Kada je odgovarajuća garnitura smeštena u ugao sobe, ostatak dnevne sobe treba organizovati tako da deluje usklađeno, a ne kao da je pažnja usmerena samo na jedan deo prostorije.

Krenite najpre od klub stola. Ovo je centralni element koji povezuje kompoziciju za sedenje. Dužina klub stola treba da iznosi najmanje polovinu dužine glavnog sedalnog dela garniture, dok visina stola mora biti u rasponu od 10 cm ispod do jednake visine sa sedalnim jastucima. Preporučena udaljenost između ivice garniture i klub stola iznosi od 40 do 50 cm.

Ako se radi o sobi manje kvadrature, bolji izbor su okrugli ili ovalni klub stolovi, dok se u većim mogu naći i pravougaoni.

Ukoliko uz garnituru postavljate fotelju, najbolje ju je pozicionirati dijagonalno u odnosu na unutrašnji ugao garniture, okrenutu pod uglom od 45 stepeni prema centru sobe.

TV komoda bi trebalo da se nalazi naspram dužeg dela ugaone garniture. Važno je da komoda bude adekvatne širine, pa se pridržavajte preporuka da širina komode iznosi 50-70% širine ugaone garniture.

Tepih mora biti takve veličine da se barem prednje noge svih primarnih komada nameštaja nalaze na njegovoj površini, čime se kompozicija objedinjuje u jasnu funkcionalnu celinu.

Ako dnevna soba ima više funkcija, na primer sedenje i rad, korisno je jasno razdvojiti zone različitim tepisima i osvetljenjem, umesto da se ceo prostor tretira kao jedna celina.

Boje i materijali ugaonog nameštaja treba da budu usklađeni sa bojama zidova, kako bi ceo prostor delovao kao smislena celina, a ne kao dva odvojena stila.

Kada ugao ipak treba ostaviti slobodan

Postoje situacije kada je bolje odustati od ideje da se ugao ispuni nameštajem. Pre svega, ako se kroz taj deo prostorije prolazi da bi se stiglo do vrata, kuhinje ili drugog dela stana, postavljanje nameštaja tu će ometati svakodnevno kretanje.

Isto važi ako se u uglu nalazi radijator, razvodna kutija ili neki drugi tehnički element koji nameštaj ne bi trebalo da blokira.

Takođe, u manjim dnevnim sobama dodavanje još jednog komada nameštaja ponekad čini prostor pretrpanijim nego funkcionalnijim – tada prazan ugao može doprineti utisku prostranosti više nego bilo koji dodatni komad.

Kada ugao nije pogodan za masivnu garnituru za sedenje, on može dobiti diskretniju funkciju. Tako su dobra alternativna rešenja: podna lampa koja može obezbediti dodatno osvetljenje, veća biljka koja će uneti prirodni element u prostor, dok dodatna polica može ponuditi prostor za odlaganje bez zauzimanja velike podne površine.

Dakle, dobro iskorišćen ugao dnevne sobe nije nužno onaj u koji je smešten još jedan komad nameštaja, već onaj koji odgovara načinu na koji se prostor zaista koristi.

Ako postoje dovoljna površina, slobodan prolaz i odgovarajući uslovi za postavljanje nameštaja, ugao može postati kvalitetna zona za sedenje; u suprotnom, bolje ga je ostaviti rasterećenim.

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