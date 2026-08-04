Podrška Ministarstva za brigu o selu DVD Erdevik

U Palati Srbija potpisani su ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za unapređenje rada dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama, u okviru programa Ministarstva za brigu o selu. U ime Opštine Šid ugovor je potpisala članica Opštinskog veća Milica Uglješić.

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, potpisao je ugovore sa predstavnicima 25 gradova i opština, kojima su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 78,5 miliona dinara. Potpisivanju su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, kao i načelnik Sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić.

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Erdevik odobrena su sredstva u iznosu od gotovo 650.000 dinara, koja će biti iskorišćena za nabavku deset kompleta lične zaštitne opreme za vatrogasce. Dobrovoljno vatrogasno društvo Erdevik već dugi niz godina predstavlja značajnu podršku građanima opštine Šid, učestvujući u intervencijama i pružajući pomoć u saradnji sa pripadnicima Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Obraćajući se prisutnima, ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić poručio je da su dobrovoljni vatrogasci nezamenljiv oslonac lokalnih zajednica i važan deo sistema zaštite i spasavanja.

-Kada se oglasi sirena, nema mnogo vremena za razmišljanje. Tada se ne pita čija je kuća zahvaćena požarom, niti kome je pomoć potrebna. U tim trenucima jedino je važno stići na vreme, zaštititi ljudske živote i sačuvati ono što je neko stvarao godinama. Upravo zato država zna koliko je dragocena vaša spremnost da u najtežim trenucima budete prvi koji će pomoći. Profesionalni vatrogasci-spasioci i dobrovoljni vatrogasci čine jedinstven sistem zasnovan na međusobnom poverenju, obučenosti i zajedničkom cilju – zaštiti života građana Republike Srbije – istakao je ministar.

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, rekao je o dobrovoljnim vatrogasnim društvima da ona nisu samo važna zaštita u vanrednim situacijama, već i mesta okupljanja ljudi i jačanja solidarnosti u lokalnim zajednicama, što svojim dugogodišnjim radom i angažovanjem DVD Erdevik i potvrđuje.

Tekst i foto: Ministarstvo za brigu o selu/Opština Šid

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