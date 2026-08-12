Gradonačelnik Branislav Nedimović obišao deponiju posle požara i najavio dalje korake

Povodom požara koji je protekle nedelje zahvatio Regionalnu deponiju „Srem-Mačva“, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović još jednom je obišao ovu lokaciju, analizirao učinjeno na lokalizovanju i sanaciji istog, ali i najavio aktivnosti koje se očekuju u narednom periodu.

-Požar je od petka potpuno pod kontrolom, čak i u četvrtak ujutru, kada smo neutralisali vatru. Vatra se pojavila u sredu u 19:32 časova, a prva reakcija nadležnih službi usledila je posle sedam minuta. Na deponiji postoji nadzorni sistem i u svakom trenutku se prati stanje. Takođe, postoji sistem za zalivanje, tečnije neutralisanje, ukoliko dođe do požara, a on je sve vreme bio u funkciji. Ne treba zanemariti činjenicu da je tih dana temperatura bila iznad 40 stepeni u kontinuitetu. Iako centar za reciklažu radi, dešava se da prođe neko staklo, folija, parfem, verovatno je to dovelo do svega, ali možemo da kažemo da su vatrogasci i službe u okviru deponije reagovali na vreme i sprečili mnogo veći požar. Bila je ugrožena šuma, kanal i njive sa zadnje strane. Nismo imali materijalne štete na dobrima, povređenih ni nastradalih. U roku od 12 sati sve je bilo kod kontrolom, ali problem je kada se gasi požar, zaliva, dolazi do isparenja, koja su u četvrtak i petak nažalost dospela do Sremske Mitrovice i okolnih mesta – rekao je Nedimović.

Po pitanju kvaliteta vazduha, gradonačelnik je istakao da su se merenja vršila kontinuirano, na četiri merna mesta na teritoriji Sremske Mitrovice.

-U dva intervala smo imali prihvatljivo ili umereno dobar vazduh. Izvinjavam se ljudima na mirisu koji su osetili, ali vazduh sa apsekta zdravlja nije bio ugrožavajući. Upozoravali smo preko Zavoda za javno zdravlje stanovništvo, čak smo isticali da je stanje gore nego što je bilo, iz predostrožnosti. Imate gradove u Srbiji koji su „u crvenom“ iako nije bilo požara, niti imaju deponiju. Mi smo stalno „u zelenom“, eventualno ako bude umereno dobar kvalitet vazduha u dva navrata (tada je žuta boja) – dodao je tokom obilaska.

Gradonačelnik je istakao da su nadležni dali sve od sebe, ali da se ovakve situacije dešavaju kada postoji deponija. Iz tog razloga, gradi se drugo „telo“ na deponiji, odmah pored, a postoji želja i da se izgradi spalionica.

-Spalionica je nešto čemu moramo da težimo. Znam da su ljudi koji rade ovde dali sve što su mogli, ne želim da se bavim kritikama, ali postoje bivši gradonačelnici Šapca koji su sve kritikovali, a na deponiji se nisu nikada pojavili, iako i njihov grad učestvuje u ovom projektu. Zahvalni smo Evropskoj uniji i Republici Srbiji što ulažu u ovaj objekat, imamo fabriku za reciklažu, a dobili smo i nove mašine u vrednosti od milion evra u zadnjih nekoliko meseci. Iznosimo istinu, zato postoje merna mesta, slike kako je bilo prvog dana, a kako narednih, bavimo se isključivo činjenicama – zaključio je gradonačelnik Branislav Nedimović.

Prvi čovek grada na Savi istakao je da se deponovanje smeća, uprkos požaru koji se pojavio, vrši redovno.

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