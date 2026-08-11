  • utorak, 11. avgust 2026.
Film Mitrovčanina Gorana Lukića proglašen za najbolji muzički dokumentarac
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Film Mitrovčanina Gorana Lukića proglašen za najbolji muzički dokumentarac

11. avgust 2026. godine

Dokumentarni film “Moj komšija Elvis”, autora Gorana Gonza Lukića, ostvario je još jedan značajan festivalski uspeh. Film je na City Film Festu 2026. u Niškoj Banji osvojio Nagradu za najbolji muzički dokumentarni film.

Reč je o filmu iz BH produkcije, realizovanom u koprodukciji sa Srbijom, koji donosi ličnu i emotivnu priču o jednom Sarajliji, Dušku Mandiću, njegovom životu, muzici, vremenu i ljudima koji su obeležili njegov svet.

Nagrada za najbolji muzički dokumentarni film za autora Gorana Gonza, koji je rođen u Sremskoj Mitrovici, predstavlja još jednu potvrdu da je priča koju je želeo da sačuva pronašla put i do publike i do festivalskih žirija.

-Ova nagrada nam je posebno važna jer je još jedna potvrda da smo napravili dobar film. Kada film izađe iz produkcije i počne živeti svoj život pred publikom i festivalskim žirijima, tek tada vidimo koliko je priča koju smo stvarali doprla do drugih ljudi. Ovo priznanje nam daje dodatnu energiju da nastavimo festivalski put filma i da ga predstavimo što većem broju gledalaca – poručuje autor filma Goran Gonzo Lukić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sibačani uredili deo atarskih puteva
categories_image
Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu: Provalio u kuću i ukrao veliku svotu novca
categories_image
EKSPO karavan u Rumi – Paviljon igre
categories_image
Uskoro počinje uređenje inđijskih Leja
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog radova na putu Noćaj – Radenković
categories_image
Vjačeslav Sokolov najbrži na prvom Noćnom polumaratonu Sirmium 21/7
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Postavljeni aparati sa pijaćom v...

categories_image

Vesti | Ruma

Naselja 2000 godina starija od p...

categories_image

Društvo | Vesti

Studiram, putujem, upoznajem Evr...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Promotivni dan „Soko kampa...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt