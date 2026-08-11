Film Mitrovčanina Gorana Lukića proglašen za najbolji muzički dokumentarac

Dokumentarni film “Moj komšija Elvis”, autora Gorana Gonza Lukića, ostvario je još jedan značajan festivalski uspeh. Film je na City Film Festu 2026. u Niškoj Banji osvojio Nagradu za najbolji muzički dokumentarni film.

Reč je o filmu iz BH produkcije, realizovanom u koprodukciji sa Srbijom, koji donosi ličnu i emotivnu priču o jednom Sarajliji, Dušku Mandiću, njegovom životu, muzici, vremenu i ljudima koji su obeležili njegov svet.

Nagrada za najbolji muzički dokumentarni film za autora Gorana Gonza, koji je rođen u Sremskoj Mitrovici, predstavlja još jednu potvrdu da je priča koju je želeo da sačuva pronašla put i do publike i do festivalskih žirija.

-Ova nagrada nam je posebno važna jer je još jedna potvrda da smo napravili dobar film. Kada film izađe iz produkcije i počne živeti svoj život pred publikom i festivalskim žirijima, tek tada vidimo koliko je priča koju smo stvarali doprla do drugih ljudi. Ovo priznanje nam daje dodatnu energiju da nastavimo festivalski put filma i da ga predstavimo što većem broju gledalaca – poručuje autor filma Goran Gonzo Lukić.

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