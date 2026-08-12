Za vikend Šimanovčani obeležavaju slavu

Trodnevnim programom u organizaciji Saveta mesne zajednice Šimanovci, a pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, Šimanovčani će, od 14. do 16. avgusta, proslaviti slavu najraznovrsnijim sadržajima objedinjenim u manifestaciju pod nazivom „Dani Šimanovaca“.
PROGRAM
Petak, 14. avgust
19.30 časova – letnja pozornica u parku – koncert „Igrom do prijateljstva“ KUD-a „Iskon“ Šimanovci. Pored domaćina, učestvovaće još i KUD „Iskon veterani“, kao i gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine
Subota, 15. avgust
12.00 časova – Dom kulture Šimanovci – turnir u pikadu, u organizaciji UPIK Južni Srem
12.00 do 20.00 časova – Magični vozić – besplatna vožnja ulicama Šimanovaca za decu i odrasle
18.00 časova – letnja pozornica u parku – dečji program „Džinovska klovnovska avantura“
20.30 časova – letnja pozornica u parku – koncert najlepših narodnih pesama uz Zorana Stankovića Kizu i prijatelje
Nedelja, 16. avgust
10.00 do 16.00 časova – školsko dvorište – košarkaški turnir mlađih kategorija KK „Pinki“
10.00 časova – prostorije na pijaci – slavski šahovski turnir Šah kluba „Šimanovci“, sa pojedinačnim i ekipnim takmičenjem
11.00 časova – svečano polaganje venaca na spomenike poginulima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Dolazak boračkih organizacija iz Srema i Beograda
13.00 časova – strelište na kraju Golubinačke ulice – lovačka šicara
15.00 časova – letnja pozornica u parku – manifestacija „Kulturni vašar“, u organizaciji Udruženja žena „Šimanovčanke“. U programu će učestvovati oko 30 udruženja žena i nekoliko samostalnih izlagača. Istovremeno počinje i takmičenje u pripremi sremskog kotlića, u kojem će učestvovati oko 20 ekipa
Posetioce „Kulturnog vašara“ očekuje bogat kulturno-umetnički i muzički program, tokom kojeg će nastupiti KUD „Iskon veterani“, „Iskon“ Šimanovci – mlađe kategorije i grupa „Svitac“ Deč , a biće izvedena i predstava Kulturnog centra „Pećinci“. Program će upotpuniti komisija koja će obilaziti štandove i tamburaši Petra Stefančuka.
19.00 časova – proglašenje pobednika, nakon čega će biti zatvorena manifestacija „Kulturni vašar“
17.00 časova – kod Doma zdravlja i duž šimanovačkih ulica – parada konjskih zaprega Konjičkog kluba „Soko“ Šimanovci
17.00 časova – školsko dvorište – turnir u basketu 3×3 Košarkaškog kluba „Šimanovci“
17.30 časova – prvenstvena fudbalska utakmica između FK „Hajduk 1932“ i FK „Napredak“
Izvor: www.pecinci.org