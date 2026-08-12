Za vikend Šimanovčani obeležavaju slavu

Trodnevnim programom u organizaciji Saveta mesne zajednice Šimanovci, a pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci, Šimanovčani će, od 14. do 16. avgusta, proslaviti slavu najraznovrsnijim sadržajima objedinjenim u manifestaciju pod nazivom „Dani Šimanovaca“.

PROGRAM

Petak, 14. avgust

19.30 časova – letnja pozornica u parku – koncert „Igrom do prijateljstva“ KUD-a „Iskon“ Šimanovci. Pored domaćina, učestvovaće još i KUD „Iskon veterani“, kao i gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine

Subota, 15. avgust

12.00 časova – Dom kulture Šimanovci – turnir u pikadu, u organizaciji UPIK Južni Srem

12.00 do 20.00 časova – Magični vozić – besplatna vožnja ulicama Šimanovaca za decu i odrasle

18.00 časova – letnja pozornica u parku – dečji program „Džinovska klovnovska avantura“

20.30 časova – letnja pozornica u parku – koncert najlepših narodnih pesama uz Zorana Stankovića Kizu i prijatelje

Nedelja, 16. avgust

10.00 do 16.00 časova – školsko dvorište – košarkaški turnir mlađih kategorija KK „Pinki“

10.00 časova – prostorije na pijaci – slavski šahovski turnir Šah kluba „Šimanovci“, sa pojedinačnim i ekipnim takmičenjem

11.00 časova – svečano polaganje venaca na spomenike poginulima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Dolazak boračkih organizacija iz Srema i Beograda

13.00 časova – strelište na kraju Golubinačke ulice – lovačka šicara

15.00 časova – letnja pozornica u parku – manifestacija „Kulturni vašar“, u organizaciji Udruženja žena „Šimanovčanke“. U programu će učestvovati oko 30 udruženja žena i nekoliko samostalnih izlagača. Istovremeno počinje i takmičenje u pripremi sremskog kotlića, u kojem će učestvovati oko 20 ekipa

Posetioce „Kulturnog vašara“ očekuje bogat kulturno-umetnički i muzički program, tokom kojeg će nastupiti KUD „Iskon veterani“, „Iskon“ Šimanovci – mlađe kategorije i grupa „Svitac“ Deč , a biće izvedena i predstava Kulturnog centra „Pećinci“. Program će upotpuniti komisija koja će obilaziti štandove i tamburaši Petra Stefančuka.

19.00 časova – proglašenje pobednika, nakon čega će biti zatvorena manifestacija „Kulturni vašar“

17.00 časova – kod Doma zdravlja i duž šimanovačkih ulica – parada konjskih zaprega Konjičkog kluba „Soko“ Šimanovci

17.00 časova – školsko dvorište – turnir u basketu 3×3 Košarkaškog kluba „Šimanovci“

17.30 časova – prvenstvena fudbalska utakmica između FK „Hajduk 1932“ i FK „Napredak“

Izvor: www.pecinci.org

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