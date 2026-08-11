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Laćarak dobija multifunkcionalnu salu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Laćarak dobija multifunkcionalnu salu

11. avgust 2026. godine


U prostorijama Mesne zajednice Laćarak, u nekadašnjoj Gomexovoj prodavnici, sutra počinju radovi na izgradnji multifunkcionalne sale površine 350 kvadratnih metara, koja će imati kapacitet za 150 posetilaca. Početak radova jutros je potvrdio gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, istakavši da je reč o prostoru koji su meštani dugo tražili.

Nova sala biće klimatizovana i opremljena prostorima i toaletima namenjenim posetiocima i učesnicima programa. Predviđeno je da prostor bude multifunkcionalan, odnosno da se u njemu održavaju kulturne manifestacije, bioskopske projekcije, pozorišne predstave, kao i drugi programi i događaji namenjeni meštanima Laćarka. Imaćemo ono što su naši Laćarci tražili od nas. Mi smo ih slušali šta oni žele i ovo je njihova želja – poručio je Nedimović prilikom najave početka radova.

Rok za završetak radova je 1. novembar, Dan oslobođenja Laćarka, pa je plan da sala do tada bude završena i stavljena u funkciju. Time bi meštani dobili prostor za različite kulturne i društvene sadržaje, koji su Laćarku do sada nedostajali.

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