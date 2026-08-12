Počeo Srem Folk Fest: Žitni trg spojio kulture i tradicije iz celog sveta

Defileom i koncertom na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici počeo je Srem Folk Fest, festival koji će u gradu na Savi od 11. do 14. avgusta okupiti ansamble iz 12 zemalja.

Prve večeri publici su se predstavili domaćin, FA „Branko Radičević“, kao i gosti iz Grčke, Čilea, Rumunije, Severne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država. Pored ansambla iz SAD, pred publikom će ove godine po prvi put nastupiti i gosti iz Južne Koreje i Ekvadora.

-Ovo je mesto susreta kultura i tradicija, raduje me što i ove godine imamo priliku da ugostimo brojne ansamble koji nam dolaze iz različitih krajeva sveta. Oni sa sobom donose svoje igre, nošnje, običaje i pesme, ali pre svega ono što je najvažnije, mogućnost da se družimo, upoznajemo i povezujemo. Različitosti na ovom festivalu doživljavamo kao bogatstvo, a ne kao prepreku. Svaki ansambl koji nastupa u našem gradu donosi priču o svom identitetu, a sve te priče zajedno stvaraju jedinstvenu festivalsku atmosferu. Sremska Mitrovica je i ovim festivalom pokazala da je grad bogate kulture i tradicije, ali i grad otvoren prema svetu i spreman da dočeka goste iz različitih zemalja. Iz godine u godinu trudimo se da program bude sve kvalitetniji i sadržajniji, da festival podignemo na još viši nivo. Ponosni smo što u toj velikoj međunarodnoj porodici svoju tradiciju predstavlja i domaćin, ansambl „Branko Radičević”. Verujem da ćemo i ove godine opravdati poverenje publike i nastaviti da gradimo festival koji spaja ljude, kulture i narode – istakao je Petar Samardžić, direktor festivala.

Još jedna novost vezuje se za ovogodišnji Srem Folk Fest. Za učesnike će na Gradskoj plaži biti organizovan Beach Sport Fest, sportsko takmičenje u disciplinama na pesku.

-Festival i ove godine prati standarde međunarodne federacije folklornih festivala CIOFF, a od 2019.godine uživa podršku Nacionalne komisije za saradnju sa UNESKOM u očuvanju i promociji kulturne baštine različitih naroda. Posebno je značajno što će ove godine Aristotelov univerzitet iz Soluna sprovesti ekonomsku, odnosno „kost-benefit” analizu festivala, u kojoj će učestvovati organizatori, izvođači i posetioci. Na taj način dobićemo konkretniji uvid u kulturne, turističke i ekonomske efekte manifestacije i njen značaj za grad. Verujem da nas tokom narednih dana očekuje bogat i atraktivan program i da će svako pronaći nešto u čemu će uživati. Na nama je da predstavimo ono najbolje što su nam ansambli doneli iz svojih zemalja, a na publici da zajedno sa njima oseti atmosferu festivala – rekao je Dragan Đorđević, umetnički direktor Srem Folk Festa.

Festival se nastavlja danas, defileom od bivšeg SDK do glavne bine na Žitnom trgu od 19 i 30 časova, dok su festivalski koncerti na trgu zakazani za 20 i 30.

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