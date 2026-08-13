U Moroviću za vikend tri manifestacije

U Moroviću će tokom vikenda biti održana manifestacija „Ušće dobrih ljudi – Morović 2026“, koja će i ove godine okupiti ljubitelje muzike, prirode, sporta i druženja. Tokom tri dana posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama, uz poruku da reka, muzika i zajedništvo mogu da povežu ljude.

Centralni sportsko-rekreativni događaj biće druga po redu „BoSUPska regata“, koja će početi igrama na vodi na SUP daskama, u petak, u 16 časova, a nastavlja se u subotu u podne kada je skup i registracija učesnika na plaži u Moroviću. Predviđena je plovidba rekom Bosut od Višnjićeva do Morovića, a na stazi dugoj 11,4 kilometra moći će da učestvuju ljubitelji SUP daski, kajaka, kanua, čamaca i drugih plovila bez motora. Ova regata nije samo sportski izazov, već i prilika za druženje i uživanje u prirodnim lepotama ovog kraja.

Ljubitelje muzike očekuje i peti Festival autorske muzike (FAM). U petak, 14. avgusta, od 21 čas, biće održan revijalni program u okviru kojeg će nastupiti IQV EKV Tribute Band, Dead Horse i Ju Pak. Drugog dana festivala, 15. avgusta od 20 časova, publika će moći da prati takmičarski deo u kojem će se predstaviti deset bendova. Poslednjeg dana manifestacije, 16. avgusta od 10 časova, biće organizovan edukativni program posvećen zdravlju i ekologiji, namenjen deci i omladini.

Poseban deo programa činiće i humanitarni bazar koji će početi u subotu u 17 časova i na kojem će biti predstavljeni domaći proizvodi, rukotvorine i različite humanitarne akcije.

Za sve koji žele da duže ostanu u prirodi obezbeđeno je i kampovanje u okviru „Camping Morović“, u neposrednoj blizini svih festivalskih dešavanja, a u okviru kampa postoji i spavaonica ograničenog kapaciteta.

Organizatori poručuju da je cilj manifestacije da okupi ljude različitih generacija i podseti na vrednosti koje povezuju – prirodu, muziku, solidarnost i dobro raspoloženje.

Organizatori manifestacije su Centar za obnovu kulture – Šid, Društvo pod dudom i Humanitarni bazar – Morović, a ulaz na sve programe je slobodan.

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