Odgovorno ponašanje i poštovanje propisa preduslov za sprečavanje požara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije uputilo je apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara, povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa visokim temperaturama i izrazito nizak vodostaj reka.

Posledice ekstremnih temperatura već su vidljive u više evropskih zemalja, uključujući Francusku, Španiju i Grčku, gde su veliki šumski požari prouzrokovali ogromnu materijalnu štetu, uništili značajne površine šuma i primorali veliki broj ljudi na evakuaciju.

Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena.

Takođe, apeluje se na građane da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da, ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, odmah obaveste Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da su šume jedno od najvećih prirodnih bogatstava Srbije i da njihova zaštita zahteva odgovornost svih.

U uslovima ekstremno visokih temperatura i dugotrajne suše, svaki neodgovoran postupak može izazvati požar sa nesagledivim posledicama, upozorio je Glamočić.

On je uputio poziv građanima da poštuju propise, ponašaju se savesno i pomognu da se sačuvaju šume, poljoprivredne površine, imovina i životna sredina, poručivši da je prevencija danas naša najvažnija mera zaštite.

S obzirom na aktuelnu situaciju, Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naložila je korisnicima šuma koji gazduju državnim šumama, kao i subjektima koji vrše stručno-savetodavne poslove u šumama sopstvenika fizičkih lica, da preduzmu pojačane mere zaštite od požara, u skladu sa planovima zaštite i važećim propisima.

Odredbama Zakona o šumama zabranjeno je paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, osim na mestima koja su za tu namenu određena, uređena i vidno obeležena. Takođe, Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjika, trstike, trave i drugog rastinja u lovištu.

Uprava za šume će preko republičke šumarske i lovne inspekcije, u saradnji sa drugim nadležnim organima, u narednom periodu vršiti pojačane kontrole primene navedenih zakonskih odredbi na terenu.

Ministarstvo poziva jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, lovačka udruženja, ekološke organizacije i sve građane da zajedničkim delovanjem doprinesu očuvanju šuma i prirodnih bogatstava Republike Srbije.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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