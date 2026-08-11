Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu: Provalio u kuću i ukrao veliku svotu novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su tešku krađu na štetu vlasnika kuće u okolini grada i uhapsili K. P. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, koristeći noć i odsutnost vlasnika, provalio u kuću iz koje je ukrao veliku svotu novca a zatim pobegao.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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