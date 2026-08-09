Izmena režima saobraćaja zbog radova na putu Noćaj – Radenković

Preduzeće „Sirmium put“ d.o.o., kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji lokalnog puta Noćaj – Radenković doći do privremene izmene režima saobraćaja.

Radovi obuhvataju deonicu od izlaska iz naselja Noćaj do raskrsnice ulica Mare Radetić i Boračke, kao i deo Ulice Boračke u naselju Radenković.

Izmenjeni režim saobraćaja biće na snazi od 10. avgusta do 10. oktobra 2026. godine, odnosno do završetka građevinskih i pratećih radova.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila na obeleženim deonicama, uz ručno regulisanje saobraćaja zastavicama ili pomoću privremene semaforske signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, prate uputstva lica koja regulišu saobraćaj i, ukoliko je moguće, koriste alternativne putne pravce.

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