Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik

U vreme praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

Ambulanta opšte medicine III – Treća zdravstvena stanica („Dispanzer na Savi“)

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine (za svu decu) pružaće:

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece („Dečiji dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine („Školski dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

-15.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova

-16.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova

-17.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.