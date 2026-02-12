Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik

U vreme praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:
Ambulanta opšte medicine III – Treća zdravstvena stanica („Dispanzer na Savi“)
-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine (za svu decu) pružaće:
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece („Dečiji dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica
-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine („Školski dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica
-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:
-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-15.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova
Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.