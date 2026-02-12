  • četvrtak, 12. februar 2026.
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik
Servis | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik

12. februar 2026. godine

U vreme praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

Ambulanta opšte medicine III – Treća zdravstvena stanica („Dispanzer na Savi“)

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine (za svu decu) pružaće:

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece („Dečiji dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine („Školski dispanzer“) Doma zdravlja Sremska Mitrovica

-15.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

-14.02.2026. godine od 07,00-20,00 časova
-15.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova
-16.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova
-17.02.2026. godine od 07,00-14,00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Raspored rada službi JKP „Komunalije“ 16. i 17. februara
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima od 18. do 20. februara
categories_image
Prijatniji boravak i manji troškovi u školi u Ogaru
categories_image
Dežurstva JKP „Vodovod“ tokom praznika
categories_image
Sekretarka Ćirić Bošković položila venac na grob kralja Milana Obrenovića u manastiru Krušedol
categories_image
Mitrovački Gradski odbor SUBNOR-a na obeležavanju godišnjice Igmanskog marša
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Ruma – Sanacija i zatvaran...

categories_image

Reportaža | Sport | Sremska Mitrovica

Kraj njega se Pančev nije naigrao

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Konkurs za edukatore

categories_image

Sport | Vesti | Inđija

Uređen fudbalski teren kod inđij...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt