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Radovi na auto-putu između Adaševaca i Kuzmina do kraja avgusta
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Radovi na auto-putu između Adaševaca i Kuzmina do kraja avgusta

12. avgust 2026. godine

„Putevi Srbije” d.o.o. obaveštava javnost da će se od 12.8. od 8 časova do 31.8.2026. godine, do 18 časova, izvoditi radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, (spoj sa državnim putem I A reda broj 3), na državnom putu I A reda broj 3, petlja Adaševci – petlja Kuzmin, zona buduće petlje „Kuzmin zapad“ (od km 19+700 do km 21+200), u smeru ka Beogradu.

Takođe, „Putevi Srbije” d.o.o. obaveštava da se do 31.8.2026. godine, do 18 časova, izvode radovi na zameni elasto-odbojne ograde, u zoni buduće petlje „Kuzmin zapad“ ( od km 19+700 do km 21+200), u smeru ka Šidu, na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Adaševci – petlja Kuzmin.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će se radovi izvoditi u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

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