Neprilagođena brzina najveći problem za bezbednost saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine od kojih je 5.267 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su sprovođene pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka.

Tokom ove akcije, koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena je u 34 države članice ROADPOL-a (Evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 58.063 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine, otkriveno je i približno 9.000 drugih prekršaja.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.000 vozača, dok su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključena 64 vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom ukazuje na to da neprilagođena brzina i dalje predstavlja najveći problem za bezbednost saobraćaja u našoj zemlji, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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