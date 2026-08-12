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Tri osobe povređene na putevima u Sremu
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Tri osobe povređene na putevima u Sremu

12. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice, evidentirane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe povređene.

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