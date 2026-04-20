Izmenjen raspored očitavanja aprilske potrošnje prirodnog gasa: Sela 28, grad 29. i 30. aprila

Zbog obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. maja, koji je neradan dan, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obaveštava korisnike da će očitavanje aprilske potrošnje prirodnog gasa biti realizovano u izmenjenim terminima.

Prema najavljenom rasporedu, očitavanje u selima biće obavljeno 28. maja, dok će u gradu ekipe biti na terenu 29. i 30. maja.

Iz ovog Javnog preduzeća mole korisnike za razumevanje i saradnju kako bi očitavanje proteklo bez zastoja.

Dežurna služba je na raspolaganju korisnicima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, a broj telefona je 064 8894 580

