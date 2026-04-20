  • ponedeljak, 20. april 2026.
Izmenjen raspored očitavanja aprilske potrošnje prirodnog gasa: Sela 28, grad 29. i 30. aprila
Servis
0 Komentara

20. april 2026. godine

Zbog obeležavanja Međunarodnog praznika rada, 1. maja, koji je neradan dan, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica obaveštava korisnike da će očitavanje aprilske potrošnje prirodnog gasa biti realizovano u izmenjenim terminima.

Prema najavljenom rasporedu, očitavanje u selima biće obavljeno 28. maja, dok će u gradu ekipe biti na terenu 29. i 30. maja.

Iz ovog Javnog preduzeća mole korisnike za razumevanje i saradnju kako bi očitavanje proteklo bez zastoja.

Dežurna služba je na raspolaganju korisnicima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, a broj telefona je 064 8894 580

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

Servis

categories_image

Servis | Vesti

categories_image

Servis | Vesti

categories_image

Servis

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt