Rođendanski koncert ansambla „Arodisi“

Ansambl „Arodisi“ iz Sremske Mitrovice nedavno je obeležio svoj šesti rođendan. Rođendanski koncert pod nazivom „Danas sam tufna“ održan je u Lapidarijumu Muzeja Srema, a ni visoke temperature nisu sprečile ljubitelje dobre muzike da uživaju u prepoznatljivom zvuku ljubičastih dama.

Ovaj koncert bio je prvi u okviru kog je ceo repertoar priređen na srpskom jeziku, a publika je imala priliku da čuje pesme iz doba bivše Jugoslavije, šlagere, starogradske i klapske pesme, popularne i izvorne pesme, kao i čuvene hitove iz domaćih filmova.

-Lapidarijum je opet bio krcat i nama su puna srca što nas Mitrovčani podržavaju i prate. Zahvaljujemo se glumici Gordani Lukić koja je izvanredno vodila program i oživljavala svaku muzičku etapu i pravce. Za sjajnu, toplu i nostalgičnu instrumentalnu pratnju na gitari doprineo je gitarista Igor Miljković, s kojim je bilo ogromno zadovoljstvo sarađivati opet! Veoma smo zahvalne: direktoru Muzeja Srema Andriji Popoviću, koji nas podržava od naših prvih javnih nastupa, direktoru OŠ „Boško Palkovljević Pinki“ Igoru Došenu koji nas takođe prati i podržava od naših prvih projekata, našim porodicama, našoj vernoj publici i novim slušaocima iz godine u godinu, kao i sponzorima koji su prethodnih godina podržavali naše međunarodne poduhvate. Hvala i medijima koji na vreme najave naše događaje i uspehe svih ovih godina – rekla je dirigentkinja Isidora Skuratović Čina i dodala:

-Naš cilj je da našu ljubav, trud i rad prema muzici uvek delimo sa vama i da doprinosimo čovečanstvu, umetnosti i kulturi, osvežavamo pesme u horskom aranžmanu i time takođe doprinosimo horskoj muzici koja je i dalje negde gurnuta sa strane, a od velikog je značaja kako za pojedinca, tako i na globalnom nivou jer doprinosi na više polja. Za sve što je bilo i za sve što nam dolazi – Živeli!

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