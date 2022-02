Finalna кonferencija projeкta “Get2it- Getting to active citizenship in Europe”

Finalna konferencija projekta “GET2IT- Getting to Active Citizenship in Europe”, finansiranog iz programa Evropa za građane i građanke, nastavlja sa temama o volontiranju i uključivanju građana u inicijative koje su važne za zajednicu.

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica zajedno sa Кancelarijom za mlade iz Sremske Mitrovice, nagradila je vredne volontere odlaskom u Prag gde su imali priliku da učestvuju na završnoj konferenciji Projekta.

Tom prilikom volonteri su predstavili rad i zalaganje Кancelarije za mlade kao primer dobre prakse u vreme pandemije COVID 19. Кancelariju za mlade su predstavili volonteri koji su volontirali u oba kol centra u vreme pandemije, a to su: Anđela Raković, Iva Alimpić, Sreten Miražić, Aleksandra Rauković, Ljiljana Ilić i Ivana Terzić

Share this: Twitter

Facebook