  • utorak, 2. jun 2026.
Pojačana kontrola vozača dvotočkaša na putevima do 7. juna
Servis
0 Komentara

Pojačana kontrola vozača dvotočkaša na putevima do 7. juna

2. jun 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će, od 1. do 7. juna, biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja na putevima širom Srbije, koja će biti posebno usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Akcija će se istovremeno realizovati u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, a saobraćajna policija će posebno kontrolisati ispunjenost uslova za učešće dvotočkaša u saobraćaju, kretanje po propisanim površinama, uz proveru da li vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Tokom prošle godine svako peto lice poginulo u saobraćajnim nezgodama bilo je vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih, a analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da dve trećine udesa sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila.

MUP stoga apeluje na vozače dvotočkaša da poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti, ali i na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na vozače dvotočkaša kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Zbog radova zatvara se put između Sremske Mitrovice i Jarka
categories_image
Prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćaju
categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 1. jun
categories_image
Najava isključenja struje za petak, 29. maj
categories_image
Počinje primena kaznenih mera: Obavezna upotreba TAG uređaja za sva teretna vozila
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Servis

Pet osoba povređeno u saobraćaju

categories_image

Servis

Hitna intervencija na mreži, bez...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt