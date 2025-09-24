  • sreda, 24. septembar 2025.
Obustava iisporuke gasa u Rumi i pojedinim selima za vikend
Servis | Vesti | Ruma
0 Komentara

24. septembar 2025. godine

Ruma-Od subote 27.septembra u 22 h do ponedeljka 29.septembra u 12 časova doći će do privremenog prekida isporuke prirodnog gasa na području koje se snabdeva sa GMRS Ruma i to naselje Ruma sa industrijskim zonama, naselje Voganj i radna zona Voganj, naselja Stejanovci i Pavlovci, saopštavaju iz JP “Gas-Ruma” Ruma. Do prekida će doći zbog neophodnih završnih radova i spajanja na sistem u zoni rekonstrukcije pavlovačke ulice u Rumi. U preduzeću mole potrošače da potrebe za prirodnim gasom blagovremeno prilagode predviđenim okolnostima i za razumevanje za navedenu situaciju.

