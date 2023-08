Prekid u vodosnabdevanju

Obaveštavaju se potrošači u naselju Beška, da će u utorak, 1. avgusta, usled redovnih radova na održavanju vodovodne mreže, do 14.00 časova, biti prekinuto vodosnabdevanje u sledećim ulicama:

– Cara Dušana,

– Miloša Obilića – do kućnog broja 40,

– Dunavska,

– Devet Jugovića – deo do Vinogradarske ulice.

Takođe, zbog nastalog kvara kod restorana “Putnik”, u celoj Staroj Pazovi biće smanjen pritisak, bez vode će biti samo Kamenarava ulica. Ekipa nadležne službe je na terenu, ali još uvek nema informacija kada će kvar biti otklonjen.

