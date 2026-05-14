Paraplegičari se družili i nadmetali u šahu

Proteklog vikenda, na Zlatiboru, je održana Liga u šahu i Pojedinačno prvenstvo u šahu Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije „SPIKS 2026“, u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije, na kojem je učestvovalo dvanaest ekipa udruženja članica Saveza i 36 takmičara, među kojima i članovi Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara „Južni Srem“ iz Šimanovaca.

Po rečima predsednika šimanovačkog udruženja Milana Masnikose, ekipa Južnog Srema osvojila je osmo mesto.

-Igrači koji su igrali za ekipu „Južni Srem“ su Draženko Mitrović naš poznati paraolimpijac u disciplini bacanja diska, Risto Đuričić i ja, kao i Vladimir Simović kao rezerva. Nadamo se naredne godine još boljem plasmanu, ali za nas je ovo pre svega jedno lepo druženje i dragocena razmena iskustava sa ljudima koji su u sličnoj situaciji kao mi – rekao je Masnikosa.

Sistem takmičenja se odvijao po Bergerovom principu gde su se sastale svaka ekipa sa svakom. Posle 11 održanih kola i dinamičnih i lepih partija, velikog međusobnog rivalstva kako ekipa, tako i takmičara prva ekipa lige „SPIKS 2026“ je ekipa UPIK Paraćin sa 33 bodova, druga ekipa je UP Leskovac, sa 27 bodova i nešto boljim skorom poena od treće ekipe UPNO Niš koja takođe ima 27 bodova.

