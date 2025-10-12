U organizaciji Udruženja građana “Moj svet-UG Autizam” iz Sremske Mitrovice, a povodom obeležavanja Dečije nedelje, juče je održan inkluzivni maskenbal za najmlađe.

Mališani su zajedno sa svojim roditeljima i prijateljima maštali, igrali se i smejali, a veče su im svojim dolaskom ulepšali i Animatori za decu.

-Ovo nije bio samo maskenba,l već praznik prihvatanja, drugarstva i različitosti. Zahvaljujemo se svima koji su podržali našu ideju da svako dete, bez obzira na razlike, ima svoje mesto pod maskom i – još važnije, bez nje – poručuju iz Udruženja “Moj svet”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.