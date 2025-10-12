  • nedelja, 12. oktobar 2025.
Održan inkluzivni maskenbal
Srem bez predrasuda | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Održan inkluzivni maskenbal

12. oktobar 2025. godine

U organizaciji Udruženja građana “Moj svet-UG Autizam” iz Sremske Mitrovice, a povodom obeležavanja Dečije nedelje, juče je održan inkluzivni maskenbal za najmlađe.

Mališani su zajedno sa svojim roditeljima i prijateljima maštali, igrali se i smejali, a veče su im svojim dolaskom ulepšali i Animatori za decu.

-Ovo nije bio samo maskenba,l već praznik prihvatanja, drugarstva i različitosti. Zahvaljujemo se svima koji su podržali našu ideju da svako dete, bez obzira na razlike, ima svoje mesto pod maskom i – još važnije, bez nje – poručuju iz Udruženja “Moj svet”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dečija nedelja u bojama mašte
categories_image
Pet medalja za Karate klub Srem na Prvenstvu Vojvodine
categories_image
Počinje program Oktobarskih svečanosti u Beočinu
categories_image
Stara vrdnička pruga postaje pešačko-biciklistička staza
categories_image
KOLEKTIVNA ZLATNA SVADBA: Matičar, kum i opasna svekrva
categories_image
Širok Dunav, ravan Srem
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Nina Đukić pobednica na Sotskom ...

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti

U pritvoru zbog nedozvoljenog dr...

categories_image

Vesti | Ruma

Bolji uslovi za školu u najmanje...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt