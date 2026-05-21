Tretman suzbijanja komaraca

Opština Pećinci obaveštava građane da će sutra, u večernjim satima, vršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca.

Raspored:

Četvrtak, 21. maj, od 19.30 časova – Ogar i Donji Tovarnik

U slučaju loših vremenskih uslova tretman će biti nastavljen prema priloženom redosledu, prvog narednog dana kada se steknu vremenski uslovi.

Tretman će se vršiti sa zemlje, termalnim zamagljivanjem, zakonski odobrenim preparatom koji nije štetan za ljude i domaće životinje, ali može štetno delovati na pčele, pa se pčelari upozoravaju da preduzmu neophodne radnje na zaštiti pčela.

Kako će samo izvođenje tretmana biti propraćeno bukom i gustom maglom, Opština Pećinci se zahvaljuje građanima na razumevanju i strpljenju.

