  • utorak, 24. februar 2026.
Dva koncerta povodom Dana Muzičke škole „Petar Krančević“
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Dva koncerta povodom Dana Muzičke škole „Petar Krančević“

24. februar 2026. godine

Povodom Dana škole, sremskomitrovačka Muzička škola „Petar Krančević“ organizuje svečane koncerte koji će okupiti učenike i profesore u duhu muzike, zajedništva i umetničke posvećenosti.

Prvi koncert zakazan je za četvrtak, 26. februar u 19 časova u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, a ulaz je slobodan uz kartu. Drugi koncert biće održan u petak, 27. februara 19 časova u Mitrovačkoj gimnaziji.

Tokom dve koncertne večeri publika će imati priliku da čuje raznovrstan program koji predstavlja rezultat rada, truda i umetničkog sazrevanja učenika, kao i profesora škole koji ih predano vode kroz svet muzike.

