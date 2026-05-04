Kineski “Techron” dobio građevinsku dozvolu u Inđiji
Kineskoj kompaniji „Techron Automotive“ Opština Inđija izdala je građevinsku dozvolu za izgradnju proizvodno-skladišnog objekta, pumpne stanice, rezervoara za vodu i portirnice u Inđiji, navode iz lokalne samouprave. Planirana bruto površina proizvodno-skladišnog objekta iznosi nešto više od 4.400 kvadratnih metara, a izgradnja je predviđena u industrijskoj zoni. Kako se navodi, predračunska vrednost radova iznosi 455 miliona dinara.

Ovaj pogon biće prva fabrika kompanije van Kine, a početak rada planiran je za sredinu ove godine. „Techron“ u početnoj fazi planira zapošljavanje 65 radnika, dok je u završnoj fazi predviđeno do 200 zaposlenih.

