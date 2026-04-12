  • nedelja, 12. april 2026.
Udarnici obeležili Dan omladinskih radnih akcija
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
12. april 2026. godine

Pripadnici Udruženja građana „ORB Udarnik“ iz Sremske Mitrovice i ove godine su, baš onako kako dolikuje, obeležili početkom aprila Dan omladinskih radnih akcija.

Delegacija udruženja, koju su činili Dragan Vasić, Ostoja Perić i Svetlana Juzbašić, uzela je učešće u radu svečane Skupštine Saveza udruženja učesnika omladinskih radnih akcija u Studentskom domu kulture u Novom Beogradu.

Tim povodom, obeležena je i 80. godišnjica omladinskih radnih akcija, a učesnici su imeli priliku da evociraju uspomene na vreme kada je mladost gradila zemlju i ukažu na značaj aktivizma mladih, bez kog nema budućnosti.

N.M.

